Sømændene gik i land i Outrup

OUTRUP:De var kommet sejlende fra Sydsjælland med et koncertstop i Randers. Ifølge dem selv var det fem-seks år siden, de sidst havde stået i gryden på Outrup Stadion, som de bramfrie musikere udnævnte til et af Danmarks bedste steder at spille.

Den slags lapper man som morsingbo i sig sammen med en slurk fadøl. Sømændene bekom gæsterne til Morsø Festival godt som det første udenøs navn til lørdagens festival. Med punkattitude angreb bandet et maritimt standardrepertoire fra Otto Brandenburg til Kim Larsen tilsat heftige og fyldige instrumentalindsatser fra elguitarer, violin og harmonika.

Kaptajnen i Sømændene kalder alle på dæk.

Og så solgte de i den grad merchandise. Sømændenes kaptajnskasketter og matroshuer sås overalt på pladsen. En 22-årig sygeplejerskestuderende fra Øster Assels havde købt en for 100 kroner.

- Det er ikke, fordi jeg er fan. Jeg er her mest for at være sammen med vennerne, sagde hun.

Sømand i skikkelse af 22-årig sygeplejestuderende fra Øster Assels.

Det var søstrene Susanne Jacobsen og Petri Jacobsen fra Nykøbing også.

- Vi er 11 af sted sammen. Jeg har været til Morsø Festival de sidste 10 år, og det er kanon hver gang. Det at man kan bevæge sig fra teltscenen til pladsen foran den store scene og skiftevis høre forskellige bands er genialt. Stemningen er altid i top, sagde Susanne Jacobsen. Søster Petri nikkede og var helt enig, men hun var altså kun til sin anden Morsø Festival.

De gik gerne planken ud.

Formand Nina Andersen havde intet at klage sig over, mens folk strømmede ind gennem porten i den tiltagende sensommervarme.

- Vi har været rigtigt godt forberedt i år. Det eneste, der kom lidt bag på os var, at Tuborg havde leveret øl i fustager, hvor vi bruger et andet system, men der var tid til at få dem byttet. Det var på plads tyve minutter over tolv, lige før vi skulle starte. Det betyder noget, når vi omsætter i omegnen af 6000 liter øl, sagde Nina Andersen.

Normalt er graffitimalere et fordømt folkefærd, men Morsø Festival havde ligefrem efterlyst nogle, der var ferme med spraydåserne.

- Vores nye tiltag i år er en femarmet lysmast. Vi ville gerne have nogen til at male grafitti på det tre meter høje fundament, men ikke en eneste har meldt sig, sagde Nina Andersen.

Morsø Festival 2022