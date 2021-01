Søn truede med at slå sin far ihjel

MOLLERUP:En 37-årig mand fra Skive indfandt sig søndag morgen klokken 05.19 på sin fars adresse på Østervang ved Mollerup, hvor han ifølge Lokalpolitiet i Thisted truede faderen på livet. Sønnen forsøgte at komme ind i huset, men hans far holdt døren og forhindrede den vrede mand i at trænge ind.

Politiet blev tilkaldt. Ved anholdelsen fandt betjentene et kanonslag i den 37-åriges lomme. Han sigtes dels for verbale trusler på livet og dels efter fyrværkeriloven for at være i besiddelse af kanonslaget. Han blev anholdt klokken 05.38 og løsladt fire timer senere.