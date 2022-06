Søsportscenter bliver 50 procent dyrere

NYKØBING:Det kommende oplevelses- og søsportscenter i Nykøbing kan ikke bygges for den økonomiske ramme på 60 millioner kroner, som kommunalbestyrelsen sagde god for i november sidste år. Nu vurderer arkitektfirmaet, at udgiften snarere bliver 90 millioner kroner.

Firmaet Norrøn har siden starten af i år arbejdet på et forprojekt til byggeriet, der har fået arbejdstitlen OPHAV. Udgangspunktet for centeret er 1500 kvadratmeter oplevelsesfaciliteter og cirka 600 kvadratmeter til søsport, foruden et fælles udeareal på 11.200 kvadratmeter.

Norrøn har skitseret en stor, muslingeformet bygning, som skal ligge ved kanten af vandet lige øst for Nordhavnen i Nykøbing. Beskrivelser og tegninger er samlet i en 150 sider lang projektbeskrivelse, som skal bruges til at søge penge hjem fra fonde til byggeriet.

På tirsdag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til det reviderede budget og til, om centret officielt skal have navnet OPHAV.

- Selv om de øgede ambitioner for det nye oplevelses- og søsportscenter kan forhøje budgetrammen til 90 millioner kroner, vil det ikke betyde, at pengene skal findes hos Morsø Kommune. Til gengæld vil projektet blive mere interessant at støtte for fonde, understreger Ellen Philipsen Dahl (DB), formand for styregruppen for centret.

Morsø Kommune har selv afsat 11 millioner kroner til søsportscentret, og dertil kommer 10 millioner kroner fra en finanslovsbevilling, som blev givet allerede på finansloven i 2018. Der blev i virkeligheden afsat 17,7 millioner kroner på finansloven til blandt andet udvikling af et oplevelsescenter for østersturisme ved Limfjorden. Men den resterende del af beløb ud over de 10 millioner skal bruges til udbygning af digital platform, netværk og iværksætteri inden for østersturisme og gastronomi.

Da det efterhånden er længe siden, Folketinget satte beløbet på finansloven, har Morsø Kommune i øjeblikket en ansøgning liggende hos Fødevareministeriet om forlængelse af bevillingen, oplyser Ann-Sophie Øberg, gruppeleder for by og landskab i Morsø Kommune. Hun forventer dog ikke, at der ændres på bevillingen.

Det beløb, der eventuelt skal findes hos fonde, vil altså være cirka 70 millioner kroner, hvis kommunalbestyrelsen siger god for forprojektet tirsdag. Der er på nuværende tidspunkt ikke tilsagn om penge fra nogle fonde til byggeprojektet.

- Men det er fordi, vi ikke har søgt endnu. Vi skulle først have et materiale at søge ud fra, og så skal vi have det besluttet, siger Ellen Philipsen Dahl.

Til gengæld har Morsø Kommune allerede fået milliontilskud fra Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden til en skoletjeneste med fokus på Limfjorden.