Sofie efterlyste hundeejere til sit speciale - hun fik over 5000 svar

ROSKILDE:- Det er helt skørt det her. Mit oprindelige mål var at få 1000 udfyldte skemaer, så jeg kunne vægte svarene til en Danmarks-repræsentativ undersøgelse. Nu har jeg fået 5134 svar og må nok lukke for linket. Jeg skal aflevere mit speciale om to måneder, og jeg skal også have tid til at bearbejde materialet og til at skrive.

Det siger 28-årige Sofie Marie Glad. Hun er ikke fra Mors, men hendes appel til hundeejere dukkede op på Facebook-siden Morsø fællesgruppe, hvilket afstedkom adskillige besvarelser og kommentarer. Men det var i sidste uge, hvor Sofie havde fået 1600 besvarelser, og siden er det gået amok.

Sofie Glad bor i Roskilde og er i gang med at skrive kandidatspeciale i socialvidenskab og psykologi på Roskilde Universitet. Hun fortæller, at hendes metode har været at nå ud til alle 98 kommuner ved at finde en relevant åben Facebook-gruppe i hver af dem og skrive til den.

- Da jeg luftede ideen om at undersøge hundeejeres vilkår i Danmark, mødte jeg skepsis blandt mine medstuderende og fagpersonerne på RUC. Hvad vil du dog med det?, spurgte de. Men alene interessen viser, hvor relevant det er at kigge på denne problemstilling. At der er noget i samfundet, som vi bliver nødt til at snakke om, siger Sofie Glad.

Hvad er problemet?

- Min grundtanke var en undren over, at når statistikkerne viser, at næsten hver femte i Danmark har hund, hvorfor må man så ofte ikke bo i lejlighed med sin hund? Nye tal viser, at det bliver stadig mere eftertragtet at bo til leje. Vi får altså et stigende problem på boligmarkedet, hvor hundeejerne er afskåret fra de fleste lejlighedskomplekser og andelsboliger, siger Sofie Glad.

Det har ført hende videre til at se på naborelationer.

- Er reglerne om hundehold styret af den måde, vi kigger på hinanden på og de fordomme, vi har? Altså om der en udbredt opfattelse af, at hundene generer ved at gø, eller at de ødelægger boligerne. At der rent faktisk er problemer med det, er der ikke reelle data, som viser. Samtidig er der reglementer for, hvor man må have sin hund med uden for hjemmet. Det typiske i udlandet er, at du gerne må tage din hund med på restauranter, i butikker og andre mødesteder, men det må du sjældent her i landet. Kommer du som turist til Danmark, er det svært at gebærde sig som hundeejer, siger Sofie Glad.

En pointe er, at der ikke er lovhjemmel bag at forbyde hunde adgang.

- På restauranter gælder kun, at hunden ikke må komme i køkkenregionen, men der kommer man jo heller ikke som gæst. Det spændende er så at se på, hvor disse private regler om hundeforbud stammer fra og hvor relevante, de er, siger hun.

Sofie Glad har to hunde af miniracen Chihuahua, som er den populæreste i både Nordjylland og København. Foto: Colourbox

Sofie har selv hund - faktisk to af slagsen.

- De har inspireret mig til opgaven. Jeg har to chihuahau'er, og de er jo tilsammen mindre end en kat. Men i de lejligheder, jeg søgte på, hvor man måtte have dyr, var reglen, at man kunne have en hund eller to katte. Relationen mellem hund og hundeejer har stor psykologisk betydning for vores velbefindende, men det bliver ikke rigtigt anerkendt samfundsmæssigt, konkluderer Sofie Marie Glad, inden hun tager fat på at åbne filerne med de mange besvarelser.