Som set så ofte før

NYKØBING: Mors-Thy Håndbold fik dusinet fuldt på den ærgerlige måde, da Bjerringbro-Silkeborg lørdag vandt i Nykøbing.

Hjemmeholdets nederlag på 26-29 var nummer 12 ud af 12 mulige i 2018 mod de traditionelle tophold - og det lignede mange af de tidligere tabte kampe med en god præstation i første halvleg og afgørende udfald efter pausen.

I det meste af de første 30 minutter var det Mors-Thy, der fik de små føringer, men en ærgerlig afslutning med en kostbar udskiftningsfejl af hjemmeholdet betød 14-15 ved pausen - og straks fra anden halvlegs start gik det gæsternes vej.

Foto: Bo Lehm

BSV trak omgående fra til en føring på tre og nåede også at fordoble, inden Mors-Thy gjorde et hæderligt, men forgæves forsøg på et umuligt comeback.

Med nederlaget rykkede sidstepladsen i ligaen et point nærmere for nordvestjyderne, da bundholdet TMS Ringsted klarede uafgjort hjemme mod SønderjyskE.