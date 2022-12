Sommerhusejere i oprør over telemast: Men de får den kolde skulder af kommunen

EJERSLEV:38 grundejere i sommerhusområdet Ejerslev Lyng, der havde klaget over en 42 meter høj telemast, som der er søgt tilladelse til at placere midt i området, får ikke megen hjælp af Morsø Kommune. Kommunens afdeling for Teknik og Miljø, har valgt at afstå fra at benytte en påtaleret, som kommunen har.

Ved denne undladelse afstår kommunen fra sin adgang til at håndhæve to privatretlige deklarationer, der blev udstedt i henholdsvis 1966 og 1972. Ifølge deklarationerne må der i hovedsagen kun opføres sommerhusbebyggelse på Ejerslev Lyng.

- Vi afstår fra påtaleretten, fordi der skal findes en placering til en sendemast derude, fordi der er meget dårlig mobildækning. Det er det muliges kunst, hvor en sådan mast kan stå, og ifølge ansøgeren er dette en af de få muligheder, der er. Ansøgeren har afvist de tre alternative placeringer, der har været i spil, siger Arne Kirk, direktør for Teknik og Miljø.

Ved ikke at påtale afskærer i grundejerne fra at indbringe sagen for planklagenævnet?

- Der skal stadig en landzonetilladelse til, for at masten må stilles op. Og ved en ansøgning om zonetilladelse vil grundejerforeningen være høringsberettiget. Hvis der kommer indvendinger mod placeringen, kommer sagen til en udvalgsafgørelse. Det er ikke sådan, at vi afskærer klagemuligheder, siger Arne Kirk.

Men I kan ikke rigtigt se andre placeringsmuligheder?

- Nej, eller rettere ansøgeren kan ikke rigtigt se det. De har nogle dækningskrav, der skal være opfyldt. Der har været undersøgt rigtigt mange alternativer, siger direktøren.

Strider også mod kommuneplan

Formanden for Grundejerforeningen Ejerslev Lyng, Bent Foldager, havde forventet, at kommunen i samarbejde med ansøgeren, Connect44, havde fundet en anden placering i de måneder, der er gået, siden placeringen på Ejerslev Lyng var i offentlig høring, der sluttede i juli. Han er dybt skuffet over det foreløbige udfald.

- Hvis kommunen havde gjort brug af sin påtaleret og givet en dispensation til opstilling, kunne vi have klaget og fået en afgørelse i Planklagenævnet. Hvis kommunen nu giver en zonetilladelse, kan vi stadig klage, og det kan også få opsættende virkning. Men det er dybt kritisabelt, at kommunen i det hele taget er indstillet på at tillade en opstilling, der både er i strid med deklarationerne og med Morsøs kommuneplan. Her tillades der kun sommerhusbyggeri og opførelser til offentlige formål. Med det sidste menes en lille toiletbygning og lignende og slet ikke en høj gittermast, der vil skæmme området, siger Bent Foldager.

Ansøgerens illustration af, hvordan mast og tilhørende teknikhus vil tage sig ud. Illustration: Connect44

Han mener desuden, at de tre alternative placeringer, der især har været i spil, kunne være løsningen, blandt andet fordi reglerne for opstilling af tekniske anlæg i landzone for nyligt er blevet lempet i Planloven. De tre er Lyngen 41 på en mark, der ejes af den landmand, som foretrækker opstilling på den grund, den pågældende ejer på Ejerslev Lyng. Desuden på Utkjærvej over for molerværkets gamle bygning og endelig på Ejerslevvej 28. Sidstnævnte er en højtliggende, ubeboet landejendom, der benyttes til svineproduktion. Her er der ingen plankrav i vejen, men ejeren har modsat sig opstilling.

- De tre alternative placeringer ville alle eliminere strålingsfaren fra masten, et aspekt, som ansøgeren bagatelliserer. Men vi undrer os over, at kommunen er i færd med at tillade opstilling af noget, der slet ikke må være i vores område. Og at sagen ikke allerede har været politisk behandlet. Vi har derfor i denne uge skrevet til udvalget for teknik og miljø og gjort rede for vores syn på sagen, siger Bent Foldager.

Og sådan vil masten tage sig ud fra syd på Strandvænget. Illustration: Connect44

Afventer udvalgsbehandling

Et udvalgsmedlem har givet en tilbagemelding. Det er viceborgmester Jesper Balle Kristensen (V):

- Jeg undrer mig over, at man ikke har kunnet finde en anden placering. Jeg håber, der kan findes en løsning i mindelighed, og ellers må vi træffe den politisk. Jeg har ikke så meget andet at kommentere ud fra, før vi får sagen på bordet i udvalget, siger Jesper Balle Kristensen.