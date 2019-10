"Sort uheld" årsag til gasudslip ved bankohal Nykøbing

NYKØBING:Der var godt gang i aftenens spil, da udråberen måtte overlade ordet til to herrer fra politiet og beredskabet, som ved 21-tiden tirsdag aften troppede op i bankohallen på Ringvejen i Nykøbing.

Alle blev bedt om at forlade hallen. På Ringvejen, lige uden for Bankohallen, var en naturgasledning nemlig sprunget læk i fonbindelse med, at der skulle skydes en glasfiberledning under vejen.

Og bankospillerne kunne ikke bare gå ud og køre væk i deres biler. Det ville i sig selv indebære en eksplosionsfare at starte bilerne. Så i stedet blev de 120 gæster ledt ind til naboen, plastvirksomheden Hama.

- Det var da en ekstra oplevelse, lyder det fra Erik Mouritsen, kasserer i Bankohallen, da han dagen efter fortæller om aftenens hændelsesforløb - hvor spillet blev afbrudt, da der manglede syv-otte af de planlagte 25 spil.

Men han og bankospillerne nød til gengæld godt af gæstfriheden hos Hama. I virksomheden, hvor natholdet var ved at møde ind, inviterede direktør Lene Haaning de evakuerede på sodavand og frugt i kantinen.

- Vi fik simpelthen en så god behandling hos vores nabo. Kantinen var lukket, men Lene Haaning åbnede den og sørgede for os på alle måder, fortæller Erik Mouritsen.

En helikopter med to læger blev sendt til Nykøbing for at bankogæsterne kunne blive undersøgt for eventuelle forgiftningssymptomer. Et par stykker havde fået det dårligt, og i første omgang blev en kvinde kørt til sygehuset i Thisted til nærmere undersøgelse, og senere på natten blev yderligere en kvinde indlagt.

Erik Mouritsen har ikke hørt noget nyt om den sidstnævnte, men kvinden, der først blev indlagt, er i hvert fald kommet hjem igen og har det godt, fortæller han.

Fibernet til Bankohallen

Det var i forbindelse et anlægsarbejde, der skal forsyne Bankohallen med fibernet, at den 160 mm tykke gasledning under Ringvejen sprang læk.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Reron på vegne af Thy-Mors Energi, som har travlt med at få fibernettet rullet ud, og som derfor også havde folk i gang en tirsdag aften. Entreprenørerne var opmærksomme på gasledningen. Men ”raketten”, der bruges til at skyde fibernettet under vejen, har efter alt at dømme skiftet retning, fordi den ramte en sten eller lignende, fortæller René Lynggaard, dirktør for Reron,

- Gasledningen var fundet, og vi havde styr på, hvor den lå. Der skal ikke så meget til at raketten skifter retning. Det er simpelthen sort uheld, siger René Lynggaard, der selv tog ud til uheldsstedet.

Politiet afspærrede i første omgang et større område omkring gasudslippet. Det var primært industriområde, hvor der ikke var mange folk på det pågældende tidspunkt. Også en del af Nørrebro med private boliger var dog omfattet, og her blev folk bedt om at holde sig inde med lukkede døre og vinduer.

Derimod valgte beredskabet altså evakuere bankocentret. Det skyldtes at man her kunne lugte gas. Og at der faktisk var gas i salen, blev bekræftet af beredskabsfolkenes sporingsudsstyr, fortæller indsatsleder Henrik Gade Jespersen.

- Gasmængden var dog lav - under eksplosionsgrænsen, understreger han.

Afspærringen kunne efter en times tid indskrænkes til et mindre område. Men først kort før midnat - tre timer efter udslippet - var gassen blevet afbrudt, hvorefter alarmen kunne afblæses.

Store præmier på søndag

Tirsdagens bankospil bliver ikke genoptaget. Til gengæld kan spillerne se frem til et spil med ekstra store præmier på søndag - hvor der også bydes på kaffe og lækkerier, fortæller Erik Mouritsen.