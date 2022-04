Spændende afslutning på ung håndboldweekend

MORS:- Morsø Påskestævne sluttede søndag med et brag af en finalekamp i Drenge 15 mellem Hjørring-klubben Skibsby/Højene IF 1 og Ikast KFUM 1. Vi måtte ud i to gange tre minutters ekstra spilletid, før vendelboerne tog sejren med 23-21. De to hold havde mødt hinanden tidligere i turneringen og spillet uafgjort, og vi vidste, at de stod godt til hinanden. Publikum kvitterede højlydt for spændingen og dramatikken i arenaens Hal 1.

Det fortæller Allan Nørhave, formand for Morsø Påskestævne Procup. Der var andre spændende og velspillede finalekampe i håndboldturneringen i de fire alderskategorier for henholdsvis piger og drenge. Set med lokale briller vandt tre forskellige Mors-klubber halvdelen af de otte finaler, og et Thy-hold tog én titel . Men Allan Nørhave deler gerne roser ud til de klubber uden for området, der brugte en weekend på Mors. En weekend, som i høj grad markerede, at man nu igen kan samles og have det hyggeligt og sjovt og dyste seriøst uden at skulle tænke på mundbind og restriktioner.

- Jeg vil gerne fremhæve Ikast KFUM, som altid har bakket flot op om vores turnering. De havde i år to hold i finalerne, og der er altid rigtig god opbakning fra dem. Ikast stillede denne gang med hele otte hold, siger Allan Nørhave, der generelt kunne notere fin stemning og højt humør blandt spillere, trænere og frivillige.

- Der var hold, som blev hårdt ramt af skader undervejs. Det gjaldt blandt andet drengene fra Skibsby/Højene IF, som i den føromtalte finale måtte undvære et par spillere, der sad uden for med krykker og knæskader. På trods af det kunne de se holdkammeraterne vinde, siger stævneformanden.

Finalernes resultater

Og finaleresultaterne: Piger 9 år: Thisted IK - HF Mors 1 16-6. Drenge 9 år: HF Mors - VIF Mors: 23-7. Piger 11 år: HF Mors 1 - HF Mors 2: 11-7. Drenge 11 år: Spøttrup Motion og Sport 1 - Thisted IK 2: 20 - 9. Piger 13 år: Ikast KFUM Håndbold 1 - HRH/Oddense: 15-11. Drenge 13 år: Morsø HK 1 - Team Haderslev KFUM: 19-14. Piger 15 år: Mors Håndbold 1 - Bov IF: 20-14. Drenge 15 år: Skibsby/Højene IF 1- Ikast KFUM Håndbold 1: 23-21.

- Vi er klar igen til næste år og håber så blot, at vi igen får flere hold med end de 73, der deltog i år. Jeg snakkede med andre klubber om, at det hele skal løbes i gang igen. Men det var et fint comeback, vi gjorde med dette påskestævne, siger Allan Nørhave.