- Spar den dyre fest og behold koordinatoren

NYKØBING:- At Morsø Kommune kalder sin stort anlagte festaften for en Frivilligfest synes jeg faktisk er en hån mod de frivillige. Bortset fra, at Årets Frivillig bliver kåret ved festen, er det ikke de frivillige kræfter, der bliver lagt vægt på den aften. Det er sportsfolk, der er i centrum og bliver hyldet. De frivillige skal oven i købet selv betale næsten 200 kroner for at deltage foruden at de skal købe drikkevarer til spisningen.

Det synspunkt kommer fra Inger Bøgh Bisgaard, formand for foreningen Bedre Psykiatri Thisted/Morsø Lokalafdeling. I den egenskab talte hun ved en demonstration tirsdag på Rådhustorvet i Nykøbing umiddelbart før, kommunalbestyrelsesmødet gik i gang oppe i byrådssalen ovenpå. Her vedtog man ved andenbehandling budgettet for 2023, hvori indgår som et led i besparelserne, at den frivilligkoordinator, kommunen ansatte for nogle år siden, afskaffes til nytår.

- Den umiddelbare konsekvens er, at et menneske mister sit job og Frivilligcentret mister en medarbejder. Det betyder, at frivilligcentret får færre kræfter til aktiviteter, praktisk hjælp og vejledning og udvikling til de frivillige. Det er slemt nok i sig selv, men hvilke konsekvenser får det for Mors, for de frivillige, for frivilligheden og for alle dem de frivillige arbejder for. Det kommer til at gøre rigtigt ondt og få mange og uoverskuelige konsekvenser, og så bliver det langt dyrere end udgifter til frivilligkoordinator, sagde Inger Bøgh Bisgaard til en lille forsamling på torvet.

Bagefter luftede hun et forslag, som hun og formanden for Det Frivillige Samråd i Morsø Kommune, Elly Duus Bloch, fremsætter for at afbøde konsekvenserne af budgetbeslutningen: At kommunen sparer den førnævnte årlige Frivilligfest væk og bruger pengene på at fastholde koordinatoren. De penge, der spares, vil ifølge Inger Bøgh Bisgaard kunne række til en halv løn til koordinatoren.

- I stedet kunne man så hylde og ære de frivillige i forbindelse med den Frivillig Festival, som Frivilligcenter Mors selv holder hvert år, sidste gang 23. september. Det er et gratis og langt billigere arrangement, men ikke mindre festligt end kommunens Frivillighedsfest. Så kunne borgmesteren møde op her og holde sin hyldesttale, og kommunen kunne holde et særskilt arrangement for de sportsfolk, der har sat Mors på landkortet i årets løb, siger Inger Bøgh Bisgaard.

Til demonstrationen forklarede Inger Bøgh Bisgaard de fremmødte, at frivilligkoordinatoren yder en indsats på mange områder: Aktiviteter i sportsforeninger til gavn for fysisk og mental sundhed, fællesskaber for børn og unge og indsatser for svært ensomme børn, sørge for, at der passes på de unge i nattelivet, organisere besøgsvenner, vågekoner, voksenvenner, lektiehjælp, samtalevenner og frivillige i genbrugsbutikker med mere.

Oppe i byrådssalen var der umiddelbart større bekymring hos politikerne for, at Morsø har udsigt til at blive straffet på pengepungen, fordi andre kommuner har sat skatten op. Frivilligkoordinatoren fik ord med på vejen fra to politikere:

- Det har gjort stort indtryk på mig i høringssvarene, hvor meget frivilligkoordinatoren har af betydning for borgere på Mors. Jeg var med til at beslutte, at vi skulle have en koordinator, og jeg håber, vi i fremtiden kan opfylde ønsket om at genoprette stillingen, sagde den radikale Jette Jepsen.

Løsgænger Meiner Nørgaard pegede på, at funktionen ikke er væk med koordinatoren.

- Indsatsen består i et eller andet omfang, blandt gennem de folkeoplysende foreninger. At fjerne koordinatoren er noget, vi alle gerne ville have været foruden. Det kan desværre ikke lade sig gøre, men helt skidt er det ikke.