Sparekasse på Mors fik 360 nye kunder: Nu skal der udvides

MORS: 2018 blev et godt for Frøslev-Mollerup Sparekasse med et årsresultat på 8,5 mio. kr. før skat. Sparekassen betegner resultatet som meget tilfredsstillende og det næstbedste i bankens 144 år lange historie kun overgået af rekordåret i 2017. Dengang lød resultatet på 10. mio. kr. før skat.

Da sparekassen offentliggjorde sit halvårsregnskab i august sidste år, forventede man en primær indtjening før kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsninger på mellem ni og ti mio. kr. Årsregnskabet med en primær indtjening på 11 mio. kr. overstiger disse forventninger, siger direktør Frank Bertelsen.

Udlån steg fra 339 mio. kr. i 2017 til 368 i 2018. Indlån steg i samme periode fra 653 mio. kr. til 710.

Vækst på 10 procent

Forklaringen skal blandt andet findes i øget kundetilgang fra både private og på erhvervssiden.

- Vi har netto fået over 360 nye kunder i bøgerne i 2018. Det er vi rigtig glade for. Vi kan mærke, at der er stor fokus på at bakke op om det lokale, og når det så kan kombineres med stor tilgængelighed, god rådgivning, pris og service, ja så har vi et tilbud, der tiltaler mange, konstaterer Frank Bertelsen.

- 2018 har været et godt år for sparekassen. Vi vækster ca. 10 procent på de væsentligste forretningsområder, og det er i den forbindelse værd at bemærke, at det er en vækst, der er baseret på tilgang af lokale kunder og finansiering af lokale projekter, uddyber han.

Sparekassedirektøren bemærker, at dens markedsandel på både erhvervs- og privatområdet er stigende, og at 2018 på alle fronter har været et meget tilfredsstillende år.

Overvejer udvidelse

Med hensyn til 2019 forventer Frøslev-Mollerup Sparekasse et årsresultat før primær drift på mellem ni og ti mio. kr. og en stigning i forretningsomfanget på fem procent. Frank Bertelsen tilføjer, at den generelle situation i landbruget kan have betydning for udviklingen i sparekassens tab og nedskrivninger.

- Det er en udvikling, som vi følger nøje, siger han.

Forventningen til de kommende år er også, at sparekassens medarbejderstab vil vokse. Pt. er der 22 ansatte.

- Vi forventer at skulle ansætte flere, og derfor får vi brug for mere plads, siger Frank Bertelsen.

- Det er ikke planen, at vi skal flytte et andet sted hen, for vi har en god og central placering her. Løsningen bliver nok en tilbygning, tilføjer han.

Hvor mange der skal ansættes i sparekassen, er der endnu ikke sat konkrete tal på. Udvidelsesplanerne er der heller ikke sat en dato på.