Sparekassens bundlinje er på vej op

MORS:3,4 millioner kroner før skat tjente Frøslev-Mollerup Sparekasse i første halvdel af i år. Sammenholdt med første halvår 2020, hvor sparekassen tjente 1,9 mio. kr. og hele 2020, hvor bundlinjen endte på 4,3 mio. kr., er det et kraftigt tegn på, at det eneste hjemmehørende pengeinstitut på Mors er på vej ud af coronaens skygge uden at måtte døjes med nævneværdige bivirkninger.

- Effekten af statens hjælpepakker har delvist udlignet de negative effekter af covid-19. Det kan dog ikke udelukkes, at enkelte af sparekassens kunder vil blive påvirket i anden halvdel af 2021, men risikoen synes ikke stor, idet sparekassens eksponering til de, i den forbindelse, risikofyldte brancher er forholdsvis lille, siger direktør Frank Bertelsen.

Om regnskabet for 1. halvår 2021 Resultat før skat: 3,4 mio. Betegnes som tilfredsstillende og ligger over budget. Udlån: 398 mio. En stigning på 17 mio. kr. på halvåret, svarende til 4,4 %. Indlån: 873 mio. En stigning på 12 mio. kr. på halvåret, svarende til 1,4 %. Kapitalprocenten er opgjort til 26,1 %. Primær indtjening er opgjort til 5,1 mio. kr. Det er en stigning på 14% på halvåret. VIS MERE

Med andre ord er det ikke detailhandel, restauranter, hoteller og kultur- og forlystelsesbranchen, som er Frøslev-Mollerup Sparekasses primære kundeportefølje. Det er derimod landbrug, industri og håndværk foruden de private kunder, og der er positive takter hos dem alle.

Frøslev Mollerup Sparekasse har fastholdt en reserve på tre mio. kr. plus en solvensreservation til imødegåelse af corona-tab, men der synes foreløbig ikke at blive brug for nogen af delene.

Gang i hjulene

Der synes derimod i bredt omfang at være kommet gang i hjulene både hos lønmodtagere og virksomheder.

- Arbejdsløsheden er meget lav blandt arbejdstagerne, hvilket gør, at vore private kunder oplever stabile indkomstforhold. Vore erhvervskunder oplever stor ordreindgang. Udfordringen for nuværende synes ikke at være mangel på arbejde, men mere om man kan skaffe den fornødne arbejdskraft. Landbruget har i første halvår af 2021 oplevet gode bytteforhold, hvilket har medført, at vi har kunnet tilbageføre landbrugsrelaterede nedskrivninger i et vist omfang, siger Frank Bertelsen.

Kunderne har fået mere mod på at låne penge. Udlånet er steget med 17 mio. kr. svarende til 4,4 procent. De sætter også flere penge ind, idet det samlede indlån er gået en smule i vejret. Til gengæld har de lave renter givet sparekassen et kurstab på indlån på en million kr.

Lånetilgangen sker især på boligområdet. Direktøren forventer, at udlånet til erhvervsvirksomheder vil stige i takt med, at regeringens hjælpepakker udfases.

200 flere kunder

Sparekassen selv er som virksomhed præget af de bedre tider. Økonomien betegnes som stabil, og resultatet af den primære drift er på godt fem mio. kr. og dermed over det budgetterede. Og nye kunder strømmer fortsat til.

- Vi har i halvåret oplevet en nettokundetilgang på 200. Dette medfører, at den samlede markedsandel er stigende i sparekassens primære geografiske område. Vi oplever samtidig, at flere og flere af vore kunder ønsker at bakke op om sparekassen ved tegning af garantkapital. Vi glæder os meget over denne udvikling, siger direktør Frank Bertelsen.