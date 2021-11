Spidskandidat: - Vi vrider ikke armen rundt på landmænd

MORS:Ellen Philipsen Dahl blev noget chokeret over Facebook-reaktionerne på en overskrift i Nordjyske, der lød: ”Demokratisk Balance går til valg på, at landbruget skal fylde mindre”.

De fnysende kommentarer fra hendes medmorsingboer tydede ikke på, at de pågældende havde læst ret langt ned i artiklen. Men episoden sagde hende noget om, at landbrugets rolle i klima- og miljødebatten er noget, der i den grad kræver - nå ja - balance.

- Når vi kommer ud til valgmøder, mærker vi, at klimadagsordenen optager folk meget. Det er både i negativ og positiv retning, at folk vil høre, hvad vi har tænkt os at gøre lokalt. Demokratisk Balance vil på ingen måde nedlægge øens landbrug, men de marker, der ikke er den store dyrkningsmæssige effekt på, vil vi gerne have en dialog med landbruget om at få taget ud af produktion, siger Ellen Philipsen Dahl.

Attraktive boliger ved søen

På disse arealer kan der efter hendes mening med fordel rejses skov eller anlægges vådområder alt efter de fysiske forhold.

- Det vil bidrage positivt til klimadagsordenen, men landmændene skal også kunne se sig selv i det. Vi hverken kan eller vil tvinge nogen. Men begge dele kan være spørgsmål om at slå flere fluer med ét smæk. De vådområder, der opstår, kan danne basis for grønt og bæredygtigt boligbyggeri med eje- og lejeboliger i nogle vildt attraktive omgivelser. Det er også en del af klimadagsordenen, som især betyder noget for yngre mennesker, og det kan bidrage til tilflytning og til vores målsætning om at udvikle hele øen, siger Ellen Philipsen Dahl.

Med flere boenheder skabes der basis for udvikling, påpeger hun.

- Så skal købmanden ikke lukke, og der bliver grundlag for at opretholde daginstitutioner - ja måske endda åbne nye. Det at gøre det tiltrækkende at bo på landet åbner en hel anden dagsorden end den nuværende, hvor folk i nogen grad føler sig tvunget til at flytte ind til Nykøbing, siger Ellen Philipsen Dahl.

Bornholm som forbillede

Hun var for nylig ude med en sammenligning mellem Bornholm og Mors, hvor en optælling af overnatningspladser til fritid og turisme ubetinget falder ud til klippeøens fordel.

- Der er gang i udvidelse af hoteller i Nykøbing, og det må der også gerne komme ude på øen. Her tænker jeg, at kommunen må arbejde for, at vi får udlagt flere sommerhusområder. De skal være til grønt og bæredygtigt byggeri i små enklaver indpasset i naturen. Vi har simpelthen ikke nok kvalitative ferieboliger på Mors. Vi savner lækre sommerhuse, som kan huse de turister, som gerne vil være her. I sommersæsonen er der booket op overalt, og det betyder, at mange enten lader være med at tage til Mors, eller også lejer de sig ind i Thy og Salling, siger Ellen Philipsen Dahl.

I har lige afsluttet arbejdet med en revision af Morsøs kommuneplan. Burde der ikke have været taget højde for reservationer til nye sommerhusområder i den?

- Jo, det kan man sige. Det er i hvert fald noget, vi skal tage højde for. Vi skal arbejde med det hurtigt. Og vi skal også arbejde for en udvidelse af campingpladsen på Ørodde. Der har vi en mulighed for at udvikle et tilbud til de turister, der gerne vil bo bynært og alligevel ved skov og strand, som vores nabokommuner ikke har. I sammenhæng med Jesperhus har vi dermed både et tilbud til børnefamilierne og til dem, der foretrækker lidt roligere camping. Det kan være glamping, shelters og almindelig camping, siger Ellen Philipsen Dahl.

Skal tjene pengene først

Apropos den omstridte Ørodde, så ser Demokratisk Balance en plan i at udstykke campingpladsen til sommerhusgrunde og anlægge en ny syd for Pavillonvej.

- Salget vil kunne bidrage positivt til økonomien, også for de sportsklubber, der stadig vil være på Ørodde. Og de få træer, der skal fjernes, kan flyttes til Kvaiborgs Eng, hvor der ikke skal bygges, siger spidskandidaten.

Hun vender sig mod Socialdemokratiets erklærede mål om at hæve velfærden for dermed at øge bosætningen og tilflytningen til øen.

- Med den økonomi, vi har i Morsø Kommune p.t., har vi ikke mulighed for flere varme hænder og færre børn i klasserne. Det kan vi ikke, før vi tjener pengene til det, siger Ellen Philipsen Dahl.