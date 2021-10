Sports College Mors har fået ny formand

NYKØBING:Henrik Markmøller Bro aflagde sin fjerde beretning på generalforsamlingen torsdag aften i Sparekassen Thy Arena Mors. Her meddelte han, som bestyrelsen var orienteret om, at han på grund af tid ikke ønskede at fortsætte som formand men fortsætter i bestyrelsen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstiturede bestyrelsen sig med Hans Riisager Holst, Nykøbing, som ny formand og Jens Jørgen Jensen, Øster Jølby fortsætter som næstformand.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sports College Mors, hvor det videre fortælles, at den afgående formand kunne se tilbage på, hvad der er sket i hans formandperiode de sidste fire år. Sports College Mors er i perioden blevet udvidet fra 14 til 22 boende elever. Der er blevet lejet en fløj mere, faciliteterne har fået et stort løft, der er kommet bedre forhold for personalet, der er blevet udarbejdet vison og strategi, og så har man skabt Håndbold Akademi Mors. Sidst men ikke mindst er et nyt Sports College på vej og står færdig i 2023.

- Jeg ser tilbage på årene, som nogle super gode år og meget tilfredsstillende. Det skal også nævnes, at bestyrelsen er blevet meget mere arbejdende, ellers kunne alt dette heller ikke være sket, siger Henrik Markmøller Bro i pressemeddelelsen.

I beretningen kom han også ind på den evige sårbarhed Sports College arbejder under. Det er i år rigtig kommet til udtryk, da der på grund af Corona var flere elever der var stoppet i løbet af foråret bl.a. var de udenlandske elever rejst hjem og kunne ikke komme tilbage. Det har betydet. at der i år var et underskud på regnskabet, men sidste år var der til gengæld et overskud. Derfor er en økonomisk buffer afgørende, og den er til stede.

- Det nye skoleår er startet godt. Der er igen fuldt hus og allerede nu er der en stor søgen for næste år. Der er kommet gang i pigehåndbold, og det bliver spændende at se udviklingen. Med et stabilt år uden for meget Corona, vil der til næste år igen være et overskud, siger Henrik Markmøller Bro i pressemeddelelsen.

Pia Østergård, Øster Jølby var på valg og ønskede ikke genvalg. Istedet blev Kim Standly, Nykøbing valgt. Morten Thomadsen, Støvring (forældrerepræsentant), ønskede også at stoppe, da sønnen ikke længere var elev på college. I stedet indtræder Michael Pedersen, Skive, som forældrerepræsentant. Der var genvalg Birthe Jensen, Nykøbing, og Henrik ”Sivert” Kristensen, Hvidbjerg. Øvrige bestyrelsemedlemmer er Jens Jørgen Jensen, Øster Jølby, Hans Riisager Holst, Nykøbing, og Henrik Markmøller Bro, Nykøbing.