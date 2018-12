Stærekasse-amok: Morsingboer kører lige i fælden

MORS: Man skulle tro, at det ville være forholdsvis let at styre udenom fartbøder fra en fast placeret fartmåler på en strækning, hvor de fleste af bilisterne formentlig kører der dagligt.

Men dér må man så tro om igen, i hvert fald når det drejer sig om de to stærekasser, der står på Vildsundvej ved afkørslen til Nykøbing på Mors. For trods skiltning og en hel del medieomtale, så er der kørt 1171 bilister i fælden de første otte dage af stærekassernes levetid.

Det skriver Limfjord Update på grundlag af en aktindsigt hos Midt- og Vestjyllands Politi. Og det giver som minimum en bødeindtægt på 1.171.000 kroner, hvis alle de blitzede bare har kørt fem km/t for meget. Men mon ikke en enkelt bilist eller to har fået givet den så meget gas, at bødestørrelsen er kommet over minimumsbøden på 1000 kroner?