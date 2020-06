Stærk start for NVBK

Holstebro B

Nordvestmors

1-1

Fodbold, serie 1 cup

HOLSTEBRO:Lørdag fik de nyudklækkede serie 1-spillere fra Nordvestmors atter græs under fødderne, da de i en træningsturnering stødte ind i et jyllandsseriemandskab fra Holstebro på udebane.

Trods status som oprykkere fra serie 2 kunne Nordvestmors sagtens bide skeer med jyllandsseriemandskabet, og det endte i sidste ende med, at der blev delt i porten ved 1-1.

- Der var den niveauforskel, der skulle være på et oprykkerhold og et hold fra jyllandsserien, men jeg var absolut tilfreds, og jeg synes, der var mange gode momenter i kampen, siger spillende træner Morten Vester.

Skulle lige i gang

Fra start var det tydeligt, at hjemmeholdet kom fra højere niveauer.

De pressede morsingboerne, som lige skulle bruge noget tid på at finde fodfæste.

- Vi kom stille og roligt bedre med og nåede også frem til flere gode situationer, siger Morten Vester.

I de sidste minutter før pausen gik det dog galt, da Nordvestmors fejlede i en opspilsfase.

Holstebro tog et hurtigt indkast og bragte sig i favorabel situation, som deres anfører udnyttede til at brage dem til pause med 1-0.

Gode efter pausen

Efter pausen kom Holstebro igen ud med et højt pres, som Nordvestmors dog formåede at holde flot tilbage.

Efter en times spil endte et velspillet angreb for fødderne af Jeppe Bæk, der ved bagerste stolpe let kunne tippe kuglen i netmaskerne og udligne til 1-1.

Ovenpå udligningen skruede Holstebro bissen på for at jagte de tre point, og det var tæt på at lykkes af flere omgange.

En god præstation af morsingboernes forsvar med rutinerede Michael Mark i spidsen holdt dog hjemmeholdet fra de helt store chancer, og de små, der var, tog en velspillende Rasmus Bekhøj sig sikkert af i målet.

Stillingen forblev derfor 1-1 til sidste fløjt.

- Til sidst forsvarede vi en del, fordi tempoet var højere end det, vi har været vant til, siger en ellers tilfreds Morten Vester, som ser træningsturneringen som en god opstart, før Nordvestmors skal tørne ud i serie 1.

- Vi kan bruge det til at finde ud af, hvor vi står henne, siger træneren, der ser fordele i at møde højere rangerede hold som i lørdagens dyst.

- Vi tester os mod gode hold uden at blive kørt over. Det giver noget selvtillid og gør det tydeligt, at vi har niveau til at begå os, siger han.

Pausestilling: 1-0.

Mål: 1-0 (42), 1-1 Jeppe Bæk (60).