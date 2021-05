Årvågen bilist reagerede hurtigt: Stoppede selv stærkt beruset medtrafikant

MORS:En opmærksom borger kom søndag middag lige før kl. 13 kørende ad Sallingsundvej på Mors, da han bemærkede en besynderlig slingren hos den forankørende bil, en sort Peugeot 208.

Bilisten fik selv bragt den slingrende Peugeot til standsning ved et skovområde på Legindvej, og kontaktede politiet.

En patrulje fra Skive Politi kørte til stedet, hvor de kl. 12:54 traf føreren af Peugeoten i form af en 57-årig mand fra Øster Assels, der havde fået rigeligt at drikke.

Ved en alkometertest blæste manden langt over den tilladte promille. Ifølge lovgivningen udløser en promille over 2,0 en øjeblikkelig konfiskation af bilen - og det var tilfældet for den 57-årige.

Han fik samtidig inddraget sin førerret administrativt, oplyser Skive Politi.