Stærkt hold af kokke til DM i østersgastronomi

NYKØBING:Nogle af landets bedste kokke har sagt ja til at være med til danmarksmesterskaberne i østersgastronomi, der afvikles søndag 16. oktober som kulminationen på tre dages fejring af Østers- og Skaldyrspremieren i Nykøbing.

Det ligger fast, efter at de fleste af deltagerne til DM-konkurrencen nu er udtaget.

- År for år forsøger vi at hæve barren, og det er også sket i år. Feltet af deltagende restauranter har aldrig været stærkere, siger eventproducent Christian Kjeldsen, der har udvalgt deltagerne sammen med Dennis Justesen fra Kokkeforeningen Danmark og foreningen Skaldyrshovedstaden.

Han betegner deltagerne som en blanding af erfarne kræfter og store unge talenter på den danske kokkescene.

- I Danmark har vi et spændende kuld af unge kokke, som tegner godt for fremtidens danske gastronomi. Det vil vi gerne være med til at udvikle i forhold til, at de kan deltage i konkurrencer på højt niveau, og dermed få endnu mere erfaring, siger Christian Kjeldsen.

Det prisvindende Ruths Hotel i Skagen er med for første gang. Køkkenchef Jack Cramer har dog overladt opgaven til en af sine kokke, Kris René Holk, men køkkenchefen deltager selv som assistent.

Fra den nye, og allerede meget anmelderroste, restaurant Tri i Agger deltager stjernekokken Nicolas Min Jørgensen. Han hentede en andenplads i konkurrencen i 2019, da han var indehaver af en restaurant i Aarhus.

Tommy Jespersen, Gastroca & Holckenhavn slot, deltager for første gang. Han har tidligere arbejdet som souschef på Falsled Kro og er medlem af Kokkelandsholdet.

Benjamin Hyllested fra N.V. Tasting på herregården Nørre Vosborg er med igen i år. Restaurant JA i Holstebro, der drives af den tidligere landsholdskok Jakob Jensbye, stiller i år med kokketalentet Morten Skov Gravesen, mens Jensbye - der tidligere har placeret sig i konkurrencen - er med på sidelinjen.

Andre kokke og kokketalenter kunne ikke deltage i år, men har allerede nu bedt om at få en invitation til konkurrencen i 2023.

- Det har vi aldrig prøvet før. Det er ganske enkelt formidabelt, siger Christian Kjeldsen.

Yderligere nogle navne forventes at blive udtaget til konkurrencen i løbet af den kommende uge, oplyser han.

Østers- og Muslingepremieren i Nykøbing finder sted over hele weekenden 14.-16. oktober. På programmet er der - blandt meget andet - flere muligheder for at trække i waders og komme på østerssafari, samt et gourmetkursus, "skaldyr i børnehøjde", "wine og dine" - og champagnebrunch efterfulgt af DM i champagnesabling og østersåbning.

Også et hold tjenere dyster om titlen som Danmarks bedste.