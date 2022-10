Stærkt Koldby/Hørdum-comeback mod Morsø FC

NYKØBING:Der var masser af mål og intensitet, da Morsø FC søndag tog imod Koldby/Hørdum på hjemmebane i serie 2. Udover seks mål så bød kampen også på et flot comeback fra thyboerne, der gik fra at være bagud med 0-3 til at komme på 3-3, hvilket var kampens slutresultat.

- Det var to vidt forskellige halvlege, og Morsø FC havde absolut første halvleg. I halvgen fik vi så lavet nogle justeringer der gjorde, at vi stod meget bedre på banen, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

- Det var en rigtig dyr kamp fra vores side. Vi spillede en rigtig god første halvleg men smider det så væk efter pausen, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

Fra starten af opgøret virkede Morsø som det mest veloplagte hold. I det 17. minut kom morsingboerne da også foran, da Mickey Berg med et langskud overlistede Koldby/Hørdum-keeperen. De gode takter fortsatte for Morsø FC, og i det 21. minut blev det så 2-0, da Daniel Søndergaard headede bolden i mål efter et hjørnespark, og blot fem minutter senere blev det så 3-0, da Mikkel Primdahl afsluttede et godt Morsø FC-angreb ved at dirigere bolden i mål med en kølig inderside. Kort før første halvlegs afslutning fik Koldby/Hørdum så et rygstød at gå til pause på, da Magnus Andersen fik reduceret.

I anden halvleg var det et forandret udehold, der kom ud. Thyboerne stod markant bedre på banen, og pludselig havde de momentum. Omvendt kunne Morsø FC ikke finde spillet fra første halvleg, og derudover blev morsingboerne ramt af tre skader. Efter at have sat Morsø FC under pres i det meste af halvlegen, fik Koldby/Hørdum reduceret til 3-2 i det 82. minut, da Thomas Uhlig blev stukket i dybden og køligt afsluttede. Kort tid efter blev comebacket så fuldendt, da udeholdet fik tilkendt et straffespark for hånd på bolden. Det straffespark eksekverede Magnus Andersen sikkert. Mod kampens slutning havde gæsterne faktisk chancer til at tage alle tre point, men thyboerne måtte nøjes med det ene point og slutresultatet 3-3

- Vi glæder os selvfølgelig over comebacket, og så skal man også bare huske, at Morsø FC er et godt hold, der kæmper med i toppen, siger Hanne Sand Smed.

- Som kampen udviklede sig, skal vi nok være tilfredse med det ene point, selvom det selvfølgelig er skuffende at smide en føring på tre mål, siger Mickey Berg.