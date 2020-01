Sjov med Hugo og Rita for millioner af kroner: Stærkt regnskab i Jesperhus

LEGIND:Ferieparken Jesperhus havde et stort 2019. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Jesperhus har udsendt i forbindelse med offentliggørelsen af sit årsregnskab. Ferieparken kan notere er overskud på 8,3 mio. kroner. Dermed er overskuddet mere end fordoblet i forhold til året før, hvor det lød på 3.9 mio. kroner.

- Det er et tilfredsstillende resultat, der giver os mulighed for at fortsætte med at investere i Jesperhus og dermed i arbejdspladser og udvikling på Mors, siger adm. direktør Jesper Overgaard.

Jesperhus har de seneste tre år investeret over 20 mio. kroner, og alene i år investerer virksomheden 13 mio. kroner i at udvide og forbedre sine faciliteter. Investeringerne skal være med til at tage markedsandele i et konkurrencepræget marked, og den strategi er godt på vej. Således oplevede den største turistattraktion på Mors massiv vækst i 2019.

Jesperhus havde sidste år 300.000 overnatninger i feriecentret, hvilket er en stigning på 11 procent i forhold til året før. Der var 234.000 besøgende i blomsterparken, hvilket er fem procent flere end året før. Den samlede omsætning er steget med 16 procent sidste år i forhold til 2018.

- Baggrunden skal findes i, at vi tager vores gæster med på råd, når vi skal investere. Vi spørger jævnligt vores 90.000 følgere på Facebook og 50.000 følgere på YouTube om, hvilke nye tiltag, de kunne ønske sig, ligesom vi lufter ideer overfor vores gæster, fortæller direktør Peter Overgaard.

Jesperhus beskæftiger 45 fastansatte og cirka 270 sæsonansatte.