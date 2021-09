Stafet for Livet var anderledes i år, men gav alligevel overskud

MORS:På forhånd havde arrangørerne af Stafet for Livet på Mors ikke de helt store forventninger til årets resultat. På grund af corona var det store arrangement i Øster Jølby aflyst, ligesom i 2020, men i stedet blev der 12. juni holdt stafet rundt om på øen. Nu er resultatet gjort op, og Thomas Jensen, formand for styregruppen, kan med glæde meddele, at der blev samlet godt 88.000 kroner ind på Mors til kampen mod kræft.

- Det er selvfølgelig ikke helt de mål, vi har ramt de andre år, men set i forhold til den alternative form, det blev afholdt på, så er det rigtig godt, og vi er rigtig stolte af resultatet, siger han.

Antallet af deltagere var betydeligt lavere i år end tidligere. Officielt var der 253 deltagere, men Thomas Jensen tænker, at der godt kan have været flere ved de små arrangementer rundt om på øen.

Det er især sponsorer, der har været gavmilde, og så er der også nogle af holdene, der har formået at samle rigtig mange penge ind, oplyser formanden.

Thomas Jensen ønsker i øvrigt at trække sig som formand inden næste års Stafet for Livet. Et par andre medlemmer af styregruppen synes også, at de har gjort deres. 27. september afholdes der en informationsaften i Midtmors Sport, hvor man som nuværende og tidligere frivillig eller som interesseret ny frivillig kan komme og høre om, hvad det indebærer, og her håber Thomas Jensen, at det også kan lykkes at få posterne besat med nogle nye folk.