Start for det nye hold: 20-årig politiker glæder sig til at komme i gang

MORS:Nogle havde prøvet det indtil flere gange før. For andre, som for eksempel 20-årige Charlotte Amalie Holm (V), var det første gang hun satte sig til rette i byrådssalen som medlem af kommunalbestyrelsen, da de nyvalgte politikere torsdag samledes for at bekræfte den aftale, der blev indgået allerede på valgnatten.

På den nyvalgte kommunalbestyrelses konstituerende møde skal der formelt vælges borgmester og fordeles udvalgsposter for de næste fire år. Der var ingen slinger i valsen: Hans Ejner Bertelsen (V) fik samtlige politikeres opbakning til at tage hul på sin tredje periode som borgmester i Morsø Kommune.

Som det længst siddende medlem af kommunalbestyrelsen var det Peter Therkildsen (V), der overrakte borgmesterkæden samt en gave til partifællen, et kompas, så borgmesteren kan holde kursen.

Hans Ejner Bertelsen takkede for tilliden. I sin tale fremhævede han blandt andet, at kommunen har valgt en vej, hvor man tør drømme og tro på fremtiden.

Hans Ejner Bertelsen fik for tredje gang tildelt borgmesterkæden i Morsø Kommune. Foto: Bo Lehm

Posten som 1. viceborgmester går til en af de helt nye politikere i kommunalbestyrelsen, nemlig Jesper Balle Kristensen (V). Meiner Nørgaard (DF) bliver 2. viceborgmester.

I økonomiudvalget sidder i næste periode Hans Ejner Bertelsen, Henning Sørensen (V), Jesper Balle Kristensen, Søren Goul (V), Tore Müller (S), Jens Dahlgaard (S) og Meiner Nørgaard.

Meiner Nørgaard beholder sin post som formand for udvalget for teknik og miljø, hvor også Ansgar Nygaard (V), Poul Roesen (K), Peter Lillebæk (V), Jesper Balle Kristensen, John Christiansen (S) og Niels Kristian Østergaard (S) får plads.

Udvalget for social, sundhed og beskæftigelse får Henning Sørensen som formand og tæller desuden Jette Jepsen (R), Tage Andersen (V), Rasmus Christensen (V), Søren Goul, Jens Dahlgaard og Poul Kristensen (S).

Tore Müller beholder formandsposten i udvalget for børn, kultur og nu også turisme, hvor de øvrige medlemmer er Ellen Philipsen Dahl (DB), Charlotte Amalie Holm, Henrik Kristensen (V), Peter Therkildsen, Tage Andersen, Peter Lillebæk og Pia Storm (S).

9















Galleri - Tryk og se alle billederne.

For Charlotte Amalie Holm er pladsen i børne- og kulturudvalget lige det, hun havde håbet på.

- Jeg glæder mig blandt andet til at komme til at arbejde for, at vi får et ungehus på Mors, siger hun.

Selv blev hun student fra Morsø Gymnasium i sommer og arbejder nu som lærer vikar på M. C. Holms Skole og Dueholmskolen. Hun bor hjemme hos sine forældre i Sillerslev og har ikke besluttet sig for, hvilken uddannelse hun gerne vil i gang med på et tidspunkt.

- Det har jeg så fire år til at finde ud af. Lige nu er jeg klar til at afsætte tid til arbejdet i kommunalbestyrelsen, og jeg glæder mig bare til at komme i gang, fastslår hun.

På mødet blev der også taget beslutning om fordeling af posterne i en lang række råd, udvalg og bestyrelser. Der nedsættes tre midlertidige udvalg med fokus på henholdsvis Ørodde med Ellen Philipsen Dahl som formand, et nyt moler-oplevelsescenter med Poul Roesen som formand samt unge på Mors, med Jette Jepsen som formand.