Statsadvokaten har talt: Sex-sag fra busterminal skal genåbnes

MORS:Midt- og Vestjyllands Politi lukkede for tidligt efterforskningen af en sex-episode mellem en mindreårig dreng og en 63-årig mand på Nykøbing Busterminal 8. september sidste år. Det har Statsadvokaten i Viborg afgjort. Statsadvokaten har nu bedt politiet om at genåbne efterforskningen.

I begyndelsen af november afgjorde anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi ellers, at der ikke var grundlag for at rejse tiltale mod den 63-årige. Vurderingen var, at det ikke vil kunne bevises i en retssag, at der var begået noget strafbart.

Det fik den 63-årige til at stå frem med navn i Skive Folkeblad. Han er Jens-Peter Skov, indehaver af Sallingsund Færgekro og en velanset kok og restauratør. Skov udtrykte til mediet lettelse over afgørelsen.

Men moren til den 14-årige, der bor på Mors, klagede gennem familiens bistandsadvokat til statsadvokaten. Det har vi tidligere beskrevet i en artikel i Nordjyske, hvor det også er dokumenteret, at den seksuelle hændelse er erkendt af begge sagens parter.

Familiens bistandsadvokat er Carsten Lyngs fra Advodan i Thisted. Han siger til Nordjyske:

- Jeg påklagede på vegne af familien afgørelsen om, at politiet ikke ville gøre yderligere, til statsadvokaten. Den klage har statsadvokaten givet mig medhold i. Politiet skal fortsætte efterforskningen og skal på et tidspunkt foretage en ny afgørelse, som jeg så, hvis den går familien imod, igen kan påklage til statsadvokaten, siger Carsten Lyngs.

Han modtog svaret fra statsadvokaten 28. december og informerede efter nytår moren til den 14-årige. Nordjyske har talt med hende, som vi holder anonym af hensyn til sønnen. Moren er tilfreds med, at sagen ikke er slut, men siger efterfølgende:

- Politiet har anmodet om, at jeg selv sørger for at genskabe den korrespondance, der var mellem min søn og Jens-Peter Skov forud for mødet på rutebilstationen. Det kræver, at jeg kan få oplysninger fra udbyderen af Grindr-appen. Men det har jeg foreløbig haft svært ved. De har sendt mig nogle tal, som ikke siger mig noget.

Moren mener, at sagen ikke alene bør handle om, hvad de to parter aftalte og oplyste hinanden om på en dating-side.

- Det handler ikke om, hvorvidt min søn var indladende. Børn må godt begå fejl og tage nogle forkerte kontakter. Det er den voksne parts ansvar at sikre sig, at drengen ikke er under den seksuelle lavalder. Jeg håber virkelig ikke, at sagen kommer til at stå og falde med, hvad jeg kan hente ud af den app, siger moren.

Hertil siger hendes advokat:

- Det man siger fra politiets side er, at erfaringer viser, at hvis sådan noget er blevet slettet, har man selv bedre muligheder for at genskabe det, end politiet har. Og hvis politiet ikke kan få oplysningerne fra dating-siden, kan jeg som almindelig advokat næppe heller gøre det, og så er det op til brugeren selv at forsøge, siger Carsten Lyngs.

- Det vil gøre det lidt nemmere, hvis vi kan få objektive oplysninger frem fra den slettede korrespondance på Grindr, siger advokat Carsten Lyngs. Arkivfoto

Har moren efter din vurdering ret i, at en mand på Jens-Peter Skovs alder havde pligt til at sikre sig, at han ikke efterfølgende havde sex med en mindreårig?

- Det er bestemt et synspunkt, som jeg har sympati for, men stadigvæk kan man sige, at kunne man via korrespondancen få noget objektivt frem, så er det lidt nemmere end at køre på subjektive udlægninger af, hvad der skete. Håbet er, at man via rekonstruktion af Grindr kan finde syn for sagn, siger Carsten Lyngs.

Nordjyske har talt med Jens-Peter Skov om statsadvokatens foreløbige afgørelse. Han siger:

- Ja, jeg er blevet informeret om, at sagen skal tages op igen. Så må vi jo se, hvad der sker. Jeg har ikke yderligere at tilføje på nuværende tidspunkt, siger Jens-Peter Skov.