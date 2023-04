Steenbergs dropper hotel på havnen

NYKØBING:For år siden købte Steenbergs Invest A/S den kvadratiske erhvervsbygning Havnen 1 i Nykøbing med henblik på at omskabe den til overnatning eller beboelse. Det seneste halvandet år har de fire investorer bag selskabet arbejdet målrettet på at indrette hotel i bygningen. Men nu er planerne droppet, oplyser Steenbergs Invest i en pressemeddelelse.

- Det seneste halvandet år har vi dog målrettet arbejdet med et hotelprojekt bestående af 32 værelser og en stor festsal med balkon mod havnefront. I mellemtiden er projektet blevet markant dyrere end vores første beregninger, ligesom renten ved finansiering er blevet en markant faktor for vores beslutning om at realisere projektet. Vi har sideløbende afsøgt muligheden for at finde en stærk partner til at drifte et nyt projekt, da det set-up vi står med i øjeblikket, ikke er stærkt nok til at sikre en optimal drift af en så markant investering. Denne proces er vi desværre ikke lykkedes med, siger Jens Holmgaard Pedersen på vegne af Steenbergs Invest.

Det er i øjeblikket uvist, hvad bygningen så skal bruges til, må man forstå på udmeldingen.

- Oveni alle disse realiteter ser vi tillige et anderledes og mere tåget billede af hvad fremtiden bringer, hvorfor vi har besluttet at droppe projektet for nu. For øjeblikket har vi ikke andre aktuelle planer med bygningen, det skal alt sammen gennemtænkes nøje, ligesom vi skal i dialog med kommunen for at drøfte andre anvendelsesmuligheder. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle som har vist hotelprojektet interesse gennem den seneste periode, og der skal i den forbindelse lyde en særlig tak til vores rådgivere og de bydende håndværkere, lyder udmeldingen fra Jens Holmgaard Pedersen.

Gruppen driver i forvejen Steenbergs Hotel & Brasserie på Pakhustorvet over for Havnen 1.