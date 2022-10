Stem i valgbussen på Mors

MORS: For at gøre dette lettere at stemme til Folketingsvalget indsætter Morsø Kommune en valgbus, hvor man kan brevstemme. Valgbussen kommer rundt til fem byer på Mors i dagene 26. og 27. oktober, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Der er ikke tidsbestilling i valgbussen, så man skal blot dukke op i perioden, hvor bussen holder og medbringe legitimation. Det kan for eksempel være med kørekort, pas, sundhedskort eller valgkort.

Valgbussen var også i brug til afstemningen om forsvarsforbeholdet – og man har denne gang justeret til, så bussen kører i to dage og holder lidt længere hvert sted. Køreplan for valgbus er følgende:

• Onsdag d. 26. oktober:

• Ø. Assels - kl. 13.00-14.30 - Parkeringspladsen ved Dagli’Brugsen: Asselsvej 174.

• Ørding - kl. 15.30-17.00 - Parkeringspladsen ved købmanden og overfor kirken: Skolesvinget 18.

Torsdag d. 27. oktober:

• Sdr. Dråby - kl. 10:00-11:30 - Parkeringspladsen ved kirken og forsamlingshuset: Dråbystræde 66.

• Sundby - kl. 12:30-14:00 - Parkeringspladsen foran forsamlingshuset: Sundbyvej 40.

• Tæbring - kl. 15.00-16.30 - Parkeringspladsen foran forsamlingshuset: Råghøj 43.