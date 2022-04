Stilhed før storm eller optimisme

MORS:- Vi befinder os i orkanens øje, hvor der er vindstille. Der kan være en storm på vej. Vi ved ikke, hvilken vej udviklingen går, men som borgmester vil jeg hæfte mig ved, at kommunen har en stabil og sund økonomi.

Det var borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), der var fadder til ordene, men de blev fremført af 1. viceborgmester Jesper Balle Kristensen (V) i byrådssalen i Nykøbing tirsdag. Borgmesteren havde lagt sig med lungebetændelse, og den nyvalgte gruppeformand fik hermed sin ilddåb som mødeleder for Morsø Kommunalbestyrelse.

Emnet var kommunens årsregnskab for 2021. Et særligt år i pandemiens skygge, hvor skoler lukkede og åbnede igen, og restriktioner blev strammet og løsnet. Det krævede sin forvaltning at håndtere, og der var fra den fungerende borgmester og fra de seks gruppeformænd stor ros og tak for en engageret og ihærdig indsats fra ledere og medarbejdere.

Penge til overs

Og så var der et bemærkelsesværdigt overskud på 16,9 millioner kroner, som gjorde dystre udsigter for den nærmeste fremtid lidt lettere at forholde sig til.

- Mindreforbruget på 16, 9 mio. kr. skyldes primært, at projekter er blevet skubbet og stillinger ikke genbesat. Det har været fornuftigt at holde igen, for de kommende år vil bringe udfordringer, som bliver til at tage og føle på, sagde Tore Müller (S).

Jesper Balle Kristensen havde forinden begrundet sin og den fraværende borgmesters optimisme med statistik og placeringer:

- Mors har fra 2014 til 2021 haft en stigning i fødselstal på 16,88 procent. Vi har Nordjyllands laveste ledighed på to procent, og det er også under ledigheden på landsplan. Vi topper en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse for folkeskolen. Vi har erhvervsudvikling med udbygning af Aabro Fald, og vi opretholder en udviklingsdagsorden, sagde han.

Henning Sørensen betegnede på vegne af Venstre og som socialudvalgsformand 2021 som et mærkeligt år:

- På det sociale område går økonomien stort set i nul. Det er ikke hvert år, vi får lov at indvie et plejecenter til næsten 100 millioner kr., og det lykkedes at få de gamle flyttet dertil, sagde han.

Flere penge til anlæg

Meiner Nørgaard (DF) sagde, at noget var positivt, andet mindre godt i regnskabet.

- Men vi har kun brugt anlægsmidler for 43,8 mio. kr. og har overført 17 mio. kr., som kommer os til gode i år, sagde formanden for udvalg for teknik og miljø.

Jette Jepsen (RV) hæftede sig ved økonomien:

- Kommunens likviditet er steget fra 2800 til 4200 kr. pr. indbygger i 2021, sagde hun.

Poul Roesen (K) kunne ikke tage ansvar for regnskabet, da han ikke var medlem af kommunalbestyrelsen i 2021:

- Men jeg hæfter mig ved, at der ikke blev givet tillægsbevillinger. Det håber jeg vil blive bemærket og komme os til gode ved fremtidige udligninger, sagde han.

Elen Philipsen Dahl (DB) forudså mange udfordringer:

- Men vigtigt, at vi fortsat har en udviklingsdagsorden. Ellers kommer vi ikke videre, sagde hun.