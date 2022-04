Største overskud i Radio Limfjord

BJERGBY:Med 2,7 millioner kroner for 2021 lander Radio Limfjord det hidtil største overskud i den regionale radiostations 35-årige historie. Det bekræfter stationsleder Allan Josefsen efter at Foreningen Radio Limfjord mandag holdt generalforsamling.

- Vi er glade for at have skabt det bedste resultat i en svær tid. Det skyldes dygtighed og held. Vi har investeret penge i forbedringer, og desuden har vi tjent på at sælge vores aktier i Radio Loud. Det eventyr var ikke det, vi havde håbet på, da vi gik ind som medejer, siger Allan Josefsen.

Han tilføjer, at der også er sparet lønudgifter ved, at et par medarbejdere, som stoppede, ikke er blevet erstattet.

- Den besparelse har været heldig i en corona-tid, hvor vi ikke rigtigt har vidst, om det ville gå op eller ned. Annoncemarkedet kan pludselig vende fuldstændigt, men det resultat, vi nu har leveret, giver os tro på fremtiden, siger stationslederen.

Radio Limfjord har ni ansatte på lønningslisten og omtrent lige så mange ulønnede frivillige.

- Engang havde vi 100 frivillige. Vi kunne sagtens bruge flere, men unge mennesker er ikke så interesseret i at lave radio, som de var engang. En af vores kanaler køres dog i stort omfang af frivillige, og generelt har vi ikke problemer med at fylde sendefladen ud med det vi gerne vil, som er at spille meget musik og bringe nyheder, siger Allan Josefsen.

Han tilføjer, at det at radiostationen i Bjergby drives som en forening, hvor der ikke er aktionærer, som skal have udbytte, gør, at man er fri til investere overskuddet.

- Vi vil bruge pengene på at udbygge vores digitale dab-sendenet. Det gik vi i gang med mandag, og det vi ske over det næste års tid. Vi sender både dab- og almindelig fm-radio, for det skal man for at være med. Desuden håber vi på at få byggetilladelse til vores nye sendemast på Salgjerhøj, så den kan gå i drift inden sommer. Lige nu kører vi på den gamle sender hjulpet af en nødsender. Det er noget skrammel, som giver flimmer i frekvenserne på nogle bilradioer, siger Allan Josefsen.