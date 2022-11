Stolpe ud for HF Mors-kvinderne

NYKØBING:Indledningen på den nye sæson i 3. division har været særdeles hård for HF Mors-kvinderne. Alle kampe er blevet tabt, og målscoring har været et stort problem for morsingboerne. Søndag blev det så til et nyt nederlag på 21-23 hjemme mod Hjallerup men trods endnu et nederlag, så skabte kampen grobund for en smule optimisme.

- Hjallerup er det bedste hold, vi har mødt i denne sæson. Vi spillede meget klogere og opfindsomt angrebsspil. Med til historien hører også, at vi havde 11 skud på stolpen, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

Fra kampens start praktiserede hjemmeholdet tålmodigt og disciplineret angrebsspil, og det virkede til at have positiv effekt. HF Mors skabte nemlig problemer for Hjallerup, og til halvleg var stillingen 12-12.

I starten af anden halvleg blev begge hold ramt af en scoringstørke, og i halvlegens første 10 minutter scorede begge hold blot en gang hver. Derfor lykkedes HF Mors ikke med at trække fra trods fint spil. Mod slutningen af halvlegen kom begge hold bedre i gang med målscoringen. Desværre for HF Mors havde Hjallerup mere tur i den end hjemmeholdet. HF Mors var nemlig ramt af et utal af stolpeskud, og til sidst indkasserede morsingboerne et smalt nederlag på 21-23.

- Selvom vi tabte, så har jeg optimismen i den gode retning. Vores point skal nok komme, og når de gør, så tror jeg, at det kickstarter vores sæson, siger Jesper Lindum.