Stop klagesangen og kom med noget politik: Debatten om Venstres flertal bør dø

KOMMUNALPOLITIK:“Jeg synes, det er rigtigst, at vi tager diskussionen på forhånd i gruppen. Også fordi man så ved, at når man sidder i sit udvalg, kan man føle sig sikker på, at man har opbakningen fra gruppen og ikke splittes i alle verdenshjørner. Gruppemøderne er stedet, hvor der er tid og plads til at komme med ideer og få dem trykprøvet hos hinanden.”

Borgmester Hans Ejner Bertelsen havde svar på rede hånd, da han i NORDJYSKE søndag blev konfronteret med flere øvrige partiers klagesang overVenstres absolutte flertal i Morsø Kommunalbestyrelse i indeværende valgperiode, der slutter til nytår.

Borgmesterens betragtninger om, at mangfoldigheden i en stor Venstre-gruppe er en styrke, som partiet udnytter ved at drøfte tingene igennem, inden de luftes i et større forum, viser, at han er bevidst om situationen.

Spørgsmålet er så, hvor stor rummeligheden reelt er. Venstre gik markant frem ved kommunalvalget på Mors i 2017. Det var ekstra bemærkelsesværdigt, fordi partiet på landsplan gik tilbage og tabte adskillige borgmesterposter. Venstres kernevælgere og mange andre morsingboer belønnede Hans Ejner Bertelsen for i sin første periode som borgmester at have fået styr på både økonomi og egne tropper. Det sidste havde i årevis været Venstres problem og havde ført til dannelse at mange politiske borgerlister på øen.

Partidisciplin har sin pris og viser sig ofte ved, at der er noget, som det ikke er god tone at foreslå, når gruppen er samlet. Udbryderen Jette Jepsen, der nu er radikal, har åbent berettet om sådanne oplevelser. Betragtet udefra er det svært at vide, om der stadig sidder Venstre-politikere med uforløste politiske ambitioner, eller om Hans Ejner Bertelsen har ret i, at der er plads til alle synspunkter i gruppen. Men i den valgkamp, der nu er skudt i gang, er det under alle omstændigheder op til de øvrige partier at foreslå en anden politik end Venstres, hvis de har en. Der er simpelthen ikke substans nok i at gå til valg på at bryde Venstres flertal. Der skal reelle politiske visioner på bordet.

Hvis de konservative mener, at Venstres grønne profil er for uambitiøs, må de selv på banen med et alternativ. Hvis de bemærkninger om, at Mors bør bruge flere penge på de svage, på børn og på ældre, som ind imellem bliver fremsat fra flere partiers side, er andet end tomme ord, må vi se et konkret udspil. Og for nu at blive helt konkret: Er der nogen, der for alvor udfordrer Venstres idé om at udstykke campingpladsen i Nykøbing til byggegrunde, hvis teltpælene og campingvognene bliver flyttet længere ud på Ørodde?

Kommunalpolitik handler i endnu højere grad end landspolitik om personer frem for partier. Men så store personligheder har vi ikke set blandt de partifolk, der indtil nu har meldt deres kandidatur, at de kan tillade sig at stille op på et program, der hedder “lad nu mig komme til, så skal I se løjer”. Prøver de på det, kan de være ret sikre på, at så får Mors Hans Ejner alle gode gang tre, for han har bevist, at han kan styre både sin egen flok og oppositionen.

Og lad så ellers debatten om Venstres absolutte flertal forstumme. Vælgerne gav Hans Ejner Bertelsen et klart og tydeligt mandat ved sidste valg. Alligevel var han rundhåndet nok til at tildele udvalgsformandsposter til samtlige partier i kommunalbestyrelsen. Ønsker de andre partier, at den parlamentariske situation efter det kommende valg bliver en anden, så må de vise vælgerne en anden retning med konkrete politiske forslag.