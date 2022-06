Stor industrihal overtændt - adskillige brandfolk arbejder på stedet

NYKØBING:Klokken 7.47 fredag blev der slået alarm, da der opstod brand i en hal hos virksomheden Easy-Agri Care på Østermøllevej ved Nykøbing Mors.

- Det drejer sig om en stor hal med både halm og gasflasker, oplyste Nordjyllands Beredskab kort tid efter.

Ved ni-tiden kunne indsatsleder Nicolai Kanstrup fortælle, at ilden opstod i en industrihal på 50 gange 30 meter.

- Den er så skadet, at den ikke kan reddes, sagde indsatslederen.

Beredskabets indsats koncentrerede sig om at forhindre spredning til yderligere to haller tæt derpå, og ved ni-tiden vurderede indsatslederen, at det ville lykkes.

Han havde hjælp fra adskillige brandfolk fra både Mors og Thisted samt Beredskabsstyrelsen.

Easy-Agri Care producerer blandt andet strøelse til landbruget.

Brand fredag 3. juni.

