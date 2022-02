Stor HF Mors-nedtur i 3. division

Hjørring

HF Mors

27-17

Håndbold, 3. division damer

HJØRRING:Damerne fra HF Mors jagtede søndag vitale point til bundstriden i 3. division. Deres jagt på point havde taget morsingboerne til vendsyssel, hvor det suveræne bundhold fra Hjørring bød op til dans. Hjørring var inden kampen uden en sejr i deres 12 kampe i sæsonen, og vendelboerne var blot noteret for et point. To point til HF Mors ville skabe kontakt mellem dem og holdende over nedrykningsstregen. Søndagens opgør var dog lige til glemmebogen for HF Mors, der tabte med 17-27.

- Jeg er en frustreret træner lige nu. Vi spillede alt for individuelt, og det må ikke kunne lade sig gøre, at vi taber med 10 mål til Hjørring. To point i den her kamp havde virkelig lunet, siger HF Mors-træner Henrik Henriksen.

Fra kampens start hang udeholdet i bremsen. Hjørring havde held med at trække tempoet ud af kampen med lange angreb, og i angrebet forfaldt HF Mors alt for ofte til individuelle aktioner. Til halvleg var HF Mors bagud med 10-14.

Efter pausen var der ikke meget forbedring at spore, og faktisk blev det endnu værre for HF Mors, der endte med at tabe med 17-27.

- Vi mangler noget snuhed og klogskab, og vi skal til at spille mere som et hold. Herfra kan de selvfølgelig kun blive bedre, men hvis det ikke bliver det, har vi heller ikke noget at gøre i 3. division, siger Henrik Henriksen.

Pausestilling: 14-10

Mål: Louise Sørensen 8, Anna Andersen 2, Cecilie Berg 2, Heidi Dybdal 2, Maria Kristensen 2 og Caroline Riis 1.