Stor maskine sættes ind i kampen mod stillehavsøsters

NYKØBING:Hvis du i morgen kommer forbi Klosterbugten i Nykøbing, området bag Morsø Kommunes rådhus, vil det ifølge Pernille Nielsen, forsker ved Dansk Skaldyrcenter, være svært at undgå at se en sumpgravemaskine i aktion.

Den er en del af et forskningsprojekt, som Dansk Skaldyrcenter står bag. Det skal undersøge metoder til, hvordan man kan fjerne stillehavsøsters.

- Det er en ret stor maskine, så man kan ikke undgå at se den, og de, der bor lige i nærheden, vil nok også kunne høre den. Det kan godt komme til at se lidt voldsomt ud, siger Pernille Nielsen.

Det er planen, at arbejdet med sumpgravemaskinen kun skal finde sted i morgen.

Invasiv art

Problemet med stillehavsøsteren er ifølge Pernille Nielsen, at det er en invasiv art.

- Den konkurrerer om føde og plads med andre hjemhørende arter som eksempelvis blåmuslinger og fladøsteres. Stillehavsøsteren vil nok ikke udkonkurrere de andre arter helt, men den vil helt sikkert have en form for indflydelse på andre arter, siger Pernille Nielsen.

Holdet bag projektet vil i de kommende år følge området, hvor sumpgravemaskinen arbejder i morgen.

- Vi vil blandt andet se på, hvordan havbunden bliver påvirket af det, siger Pernille Nielsen.

Hun oplyser, at der efter planen bliver sat et skilt op med information om sumpgravemaskinens arbejde, men minder derudover om at holde god afstand til hinanden og de arbejdende ved fjorden.