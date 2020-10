Sallingsund kollapsede

stoholm if

Sallingsund FC

2-0

fodbold, serie 2

STOHOLM:Intet gik Sallingsunds vej, da de lørdag tabte med 0-2 på udebane til Stoholm. Efter nederlaget har Sallingsund ikke længere deres skæbne i egne hænder. Således er de afhængig af andre resultater, hvis ikke nedrykning skal blive en realitet.

- Det var en jammerlig kamp fra vores side. Vores boldomgang i dag var elendig, siger Sallingsund-træner Jeppe Poulsen.

De dårlige tendenser var allerede til at se fra kampens start, men selvom spillet ikke fungerede, så kom mandskabet frem til flere chancer. Blandt andet havde Morten Poulsen en stor chance. Kort før pausen fik Sallingsund en kold klud i hovedet, da Stoholm scorede efter et hjørnespark.

Efter pausen blev Sallingsunds spil ikke bedre, trods flere taktiske ændringer. Boldomgangen var fortsat for dårlig, og når sallingboerne kom frem til chancerne, så manglede skarpheden. I det 68. minut udbyggede Stoholm deres føring. I det 79. minut fik Sallingsund tilkæmpet sig et straffespark, men meget symptomatisk for præstationen, så misbrugte Henrik Markussen.

- I dag fortjente vi ikke de tre point. Ingen af spillerne fik det til at fungere, og det var et kollektivt kollaps, siger Jeppe Poulsen.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 (45). 2-0 (68).