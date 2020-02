Stor Nykøbing-skole henter ny leder i Albertslund

NYKØBING:Den store indskolingsskole i Nykøbing har ansat sin nye skoleleder, og han tiltræder 1. maj.

Han hedder René Bojsen og kommer fra en stilling som indskolingsleder i Albertslund Kommune.

M.C. Holms Skole har siden årets begyndelse søgt efter en ny skoleleder til at tage over efter den tidligere leder Michael Dahlgaard, som har fået nyt job som centerchef for Skole- og Dagtilbud i Morsø Kommune.

Ifølge en pressemeddelelse fra Morsø Kommune er det med stor glæde, at et enigt ansættelsesudvalg nu kan melde ud, at udvalget har ansat René Bojsen blandt de dygtige ansøgere til stillingen. Han kommer fra en stilling som indskolingsleder på Herstedøster Skole i Albertslund Kommune og bliver leder for omkring 340 elever og 60 medarbejdere på M.C. Holms Skole.

- Vi ved, at skolens elever, forældre og medarbejdere er utroligt spændte på, hvem der skal være den nye leder. Det er en fornøjelse at kunne fortælle, at vi har ansat René Bojsen, som er et rigtig godt match med skolen og dens visioner, siger Torben Gregersen, direktør for Børn og Kultur i Morsø Kommune. Han tilføjer:

- René Bojsen er en ambitiøs, erfaren og synlig skoleleder, som har fokus på, at alle skal trives og være motiverede for at kunne gøre deres bedste. Det gælder både elever og medarbejdere. Han har kort sagt nogle værdier og erfaringer, som kan være med til at styrke skolen og løfte dens udvikling, fortæller Torben Gregersen.

Den nye skoleleder er uddannet pædagog og har også en kandidatgrad i pædagogik og en Diplomuddannelse i ledelse. Han har været leder i mere end 12 år i Albertslund, Dragør og Københavns Kommune. Han oplever M.C. Holms Skole som en velfungerende og interessant skole med store muligheder.

- Jeg ser frem til at komme på banen og være med til at spille elever og medarbejdere gode og sætte kursen for, hvordan M.C. Holms Skole kan blive endnu bedre. Mine personlige værdier i mit job er først og fremmest ordentlighed, loyalitet, nytænkende og beslutningsdygtighed. De værdier glæder jeg mig utroligt meget til at sætte i spil på Mors, lyder det fra René Bojsen

Sport og aktiv fritid har altid været en stor del af René Bojsens 49-årige liv. Han er medlem af Islev Triathlon Klub hvor han dyrker duathlon (løb-cykling-løb). Han spiller derudover +40 fodbold i fodboldklubben Sønderbro Fight. Han holder af at rejse og at være sammen med venner og familie.