Stor sten, men hvor stor? Bevæbnet med tommestok svømmede geologen ud til sælernes sten i Limfjorden

VILSUND:Syv meter på den længste led, fire meter bred og godt to meter høj.

Det var konklusionen, da to medarbejdere fra ingeniørfirmaet Niras sidst i juli var på tur med en sejlende drone for at måle en sten, der ligger på Limfjordens bund et par kilometer syd for Vilsundbroen.

Med den størrelse ville stenen måske kunne tage plads blandt de 10 største i Danmark. Men en geolog fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS), Henrik Granat, stillede sig tvivlende over for denne opmåling med ekkolod. Og i øvrigt understregede de to Niras-medarbejdere, at der kun var tale om en foreløbig konklusion.

Stenen i Vilsund er blevet kaldt bl. a. Den Grå Sten, Skarrestenen og Sælstenen. Og i hvert fald det sidste navn bærer den med en vis ret, for forleden lå der tre gråsæler på stenen og solede sig på den - indtil de måtte vige pladsen for en geolog. Foto: Henrik Granat

Iført våddragt og bevæbnet med en tommestok har Henrik Granat nu været på en svømmetur ud til stenen. Og han nåede frem til en noget mindre størrelse: 4,5 meter lang, 2,8 meter bred og med en overflade, der ligger 2,0 meter over havbunden.

Dermed er stenen langt fra top-10. Men den er i hvert fald stor nok til at komme med på en hjemmeside med store sten i Danmark, som Henrik Granat administrerer for GEUS.

- Hovedkriteriet er, at stenen skal være mindst fire meter på den længste led, og det er jo opfyldt her. Så plejer vi at sige, at den skal ligge på land. Men der er andre sten i vandet, som er med, og det skal denne her sten nok også komme, siger Henrik Granat.

Tre sæler på stenen

Stenen ligger et par hundrede meter ude i fjorden, tæt på renseanlægget ved Langtoften.

Ved højvande er stenen dækket af vand, men når vandstanden i fjorden er lavere, fungerer den som et yndet opholdssted for sæler. Hvilket har givet den navnet Sælstenen.

Geolog Henrik Granat står for GUUS' hjemmeside om Kæmpesten i Danmark. Forleden besøgte han en ny kandidat til hjemmesiden med foreløbig omkring 150 sten. Foto: Bo Lehm

Og da Henrik Granat forleden ville svømme ud til den, lå der tre sæler og nød sensommersolens stråler.

- De måtte jo så forføje sig, da jeg kom, siger geologen.

Som alle andre store sten i Danmark blev Sælstenen i sin tid skubbet hertil af isen. Hvor den er kommet fra, kan Henrik Granat ikke sige. Det ville kræve, at han havde fastslået præcis hvilken stenart, der er tale om, og stenen var så fyldt med fugleklatter og overgroet af plankton og smådyr, at det ikke umiddelbart var muligt.

- Man burde have en opvaskebørste med. Det havde jeg ikke lige. Men mit bud er, at det er en rød granit, siger han.

Ifølge Henrik Granat er der på Sælstenen kilemærker, som indikerer at nogen engang har hugget et stykke af stenen. Foto: Henrik Granat

Kilemærker

Derimod gjorde han en anden bemærkelsesværdig opdagelse ude på Sælstenen, hvis overflade er flad og trekantet - med en undersøisk forlængelse i den ene ende

- Der var tydelige kilemærker på stenen, og den var også meget kantet Det tyder på, at nogen har været på hugst. I gamle dage bankede man hul i sten med metal og fyldte træ i hullerne. Når træet blev vådt, udvidede det sig, og så kunne man hugge stykker af stenen.

- Så måske har man været ude og hente stykker, der skulle bruges til gravsten eller hvad ved jeg, siger Henrik Granat.

Sælsten er ved højvande helt dækket af vand. Men når vandstanden er lavere, bærer den sit navn med rette. Foto: Bo Lehm

Han vurderer, at sælstenen vejer omkring 35 tons. Omtrent det samme som Rokkestenen på Bornholm, men kun lidt mere end det halve af Skyumstenen, der ligger på stranden på den anden side af Vilsund, nogle kilometer længere mod syd.

Og i forhold til Nordvestjyllands største kæmpe er Sælstenen en ren lilleput. Hundborgstenen, der blev gravet fri for nogle år siden og har status som Danmarks syvende-største, skønnes at veje 169 tons.

Kæmpesten i Danmark: