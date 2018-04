Store badedag for modige børn

GLYNGØRE: Højt solskin, 5 grader og cirka 7 meter vind i sekundet - og så en tur i Limfjorden i april måned. Det vil de fleste nok takke nej til, men ikke cirka 40 elever fra Glyngøre Skole.

Eleverne, der går på 0. til 6. klassetrin, hoppede i anledningen af skolens årlige store badedag fredag formiddag helt frivilligt en tur i det iskolde vand i Limfjorden. Det var dog ikke uden hvin og skrig, og med maven trukket helt ind, da den vinterblege hud rørte det kolde vand.

Årsagen til den mangeårige tradition er der ikke rigtigt nogen, der kender, men den første fredag i april er der altid store badedag.

En af dem, der var en tur i bølgen blå, var Maja Kristensen fra 3. klasse. Hun har været i vandet hvert år, siden hun gik i 0. klasse, og i år var ingen undtagelse.

- Det var koldt, men også sjovt. Da jeg kom i vandet, kunne jeg ikke rigtigt mærke mine ben, griner hun, mens hun rystende står med et håndklæde om sig på stranden.

Kammerater med jakke og hue

Ikke alle elever havde mod på en tur i fjorden, så mens de allersejeste var i vandet i et outfit, der bedst hører sig til om nogle måneder, stod kammeraterne og heppede på stranden iført vinterjakker og huer. Og der var trængsel på stranden, for en god portion forældre og andre interesserede havde også taget turen ned til stranden for at følge med.

Ann Baadsgaard Mortensen, pædagogisk leder på Glyngøre Skole, var håndklædeholder under seancen, og da man spurgte hende, hvordan dette års forhold var, svarede hun prompte:

- Det var koldt. Solen skinnede, og himlen var blå. Det er ligesom, det plejer at være. Men vandet var rigtigt rigtigt koldt for børnene. Vi har tidligere set, at de var ude længere tid, men i år var de hurtige til at komme ind.

Og selvom nogle af eleverne tog flere ture i vandet, gik der ikke mange minutter, før de med håndklæder og badekåber omkring sig løb tilbage til skolen, hvor et varmt bad ventede.

Igen iklædt tøj mere passende til årstiden var der boller og varm kakao til alle - også dem der ikke var modige nok til en tur i vandet.