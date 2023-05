Store planer om feriehotel på Nordmors: Politikere deler ikke naboernes betænkeligheder

EJERSLEV:- Lokalplanforslaget for et kommende feriehotel ved Ejerslev kommer til politisk behandling i august og vil umiddelbart efter blive sendt i offentlig høring. Derefter vil kommunen som lovet indkalde til et borgermøde på Nordmors om planen, formentlig i starten af september. Her vil alle de emner, der er nævnt i de foreløbige høringssvar kunne blive drøfte og endevendt.

Det siger Meiner Nørgaard (DD), formand for udvalg for teknik og miljø i Morsø Kommune efter udvalgets møde onsdag.

Et enigt udvalg vedtog her indstillingen om at udarbejde et forslag til tillæg til Kommuneplan 2021-2023, der vil flytte projektområdet for et kommende feriehotel fra at ligge på begge sider af Utkærvej, som er tilkørselsvejen til turistmagneten Ejerslev Havn, til en placering på et nuværende landbrugsareal på vejens sydside.

Hotelområdet udvides desuden med 1,3 hektar til et sammenhængende areal på 3,8 hektar, hvorved man imødekommer ønsker fra en investor, som er klar til at investere i projektet. Men i den foreløbige høringsfase var der både tiltro til udviklingspotentialet og betænkeligheder hos foreninger, selskaber og private husejere. Men disse bekymringer deles ifølge formanden ikke af politikerne i udvalget.

- Der bliver skrevet og talt om at passe på den fantastiske natur i området, der spørges til infrastruktur og efterlyses stisystemer til vandrere og cyklister, der sættes spørgsmålstegn ved, om området kan bære at få tilført et hotel med 104 boenheder og en del andet. Det kan vi langt bedre diskutere, når vi ser et konkret lokalplanforslag og et udkast til et feriehotel, som der i øvrigt har været disponeret for i kommuneplanen siden 2009. Så jeg ser frem til gode høringssvar og et godt borgermøde, siger Meiner Nørgaard.

På forhånd er politikerne ikke betænkelige ved planerne, forsikrer han:

- Vi ser et enormt stort udviklingspotentiale for Nordmors, ja hele Mors, i sådan en sag. Det vil være godt for Feggesundfærgen, for kro, bager, købmand, ja kort sagt et kæmpe fremskridt for alle, men stadig sådan, at de ting, der er der i dag, såsom havn og beboelser, kan bevares. Vi kan ikke rigtigt få øje på, at det ødelægger noget for nogen, siger Meiner Nørgaard.

Også et kommende nyt fossil- og molermuseum vil blive placeret i Ejerslev.

- Vi har snart det afsluttende møde i det §17, stk. 4-udvalg, som har arbejdet med planerne for museet. En sandsynlig placering af et nyt museum bliver på højdedraget nord for lagunen og dermed ikke lige op ad de påtænkte ferieboliger. Det er det, der nu er bragt i forslag, siger formanden.