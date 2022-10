Storsejr til Mors-Thy-Skyum

NYKØBING:Efter en noget blandet start på sæsonen med tre point for tre kampe skulle U17-drengene fra Mors-Thy Skyum forsøge at holde snor i de øvrige hold i toppen af rækken, derfor var en sejr over Viborg i torsdagens opgør på hjemmebane et krav. Det krav efterlevede U17-drengene, eftersom de vandt en sikker sejr på 34-24. Med sejren kravler holdet op på en foreløbig 2. plads i rækken, der udløser en plads i U17-ligaen efter nytår.

-Generelt spillede vi en rigtig god kamp med god fart og godt forsvarsspil, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

I første halvleg dækkede hjemmeholdet særdeles godt op, dog blev der brændt for meget på en velspillende keeper i Viborg-målet. Efter en første halvleg hvor værterne var klart bedst, gik Mors-Thy-Skyum til pause foran med 13-10.

I anden halvleg skruede udeholdet så gevaldigt op for skarpheden. Spillet var egentlig på samme niveau som i første halvleg, men omsætningsfrekvensen havde fået et godt skub op. Særligt Anton Houe var toneangivende med sin gode fart i angrebsspillet. Den øgede skarphed betød, at Viborg blev kørt helt over og Mors-Thy-Skyum vandt med 34-24.

- Vi er meget skarpere i anden halvleg, og så går de også lidt døde, siger Rune Lanng.