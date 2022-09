Storsejr til MorsØ FC

MØNSTED:Det er tæt i Serie 2, hvor kun få point adskiller holdene i toppen fra dem i bunden. Fredag aften fik MorsØ FC derfor tre vigtige point, som giver dem luft til nedrykningspladserne. Sejren kom på udebane mod Mønsted IF.

- Vi er tilfredse med vores anden halvleg i dag, og vi fik en meget vigtig sejr, så vi kommer væk fra bunden, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

Fra kampens start var kampen meget lige, og MorsØ FC havde svært ved at lukke ned for Mønsted IF.

- De var farlige på indlæg, og vi fik ikke lukket ordenligt ned for dem i første halvleg, siger Mickey Berg.

Efter 14 minutter lykkedes det MorsØ FC at bringe sig foran. Målet kom på et hjørnespark, hvor Nicklas Krog kom først på bolden.

Men otte minutter før pausen udlignede Mønsted IF, da de havde held med at ramme deres angriber på et indlæg.

Fire minutter senere fik MorsØ FC igen hjørnespark, og igen lykkedes det gæsterne at score. Denne gang var det Daniel Frøslev Søndergaard, som sparkede bolden i mål.

Efter pausen fik MorsØ FC bedre styr på kampen og kom til flere gode kontramuligheder.

- Når vi erobrede bolden, efterlod de meget plads, og det havde vi held med at udnytte i anden halvleg, siger Mickey Berg.

To minutter inde i anden halvleg blev Mickey Berg spillet fri i venstre side, hvorfra han scorede til 1-3.

Otte minutter senere slog Mickey Berg til igen og scorede til 1-4, da han kom først på et fladt indlæg fra højre side.

Efter 67 minutter fuldendte Mickey Berg sit hattrick, da kom først på en returbold, som han sparkede i mål.

Sejren var aldrig i fare for MorsØ FC, men i den de døende minutter blev den slået fast syvtommersøm, da Mønsted IF blev tildelt to røde kort i samme situation.

- Vi kunne godt have siddet tættere på dem i første halvleg, men anden halvleg var god, og vi fik tre vigtige point, siger Mickey Berg.

Med sejren kravler MorsØ FC op på andenpladsen i Serie 2 med 12 point efter seks kampe.