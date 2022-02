Storsejr til U19-drenge

NYKØBING:Mandag aften stod HF Mors U19 drenge på hjemmebane overfor Silkeborg-Voel KFUM i Drengeligaen. Her viste morsingboerne høj klasse og vandt en meget overbevisende sejr på 34-21.

- Det var en god og koncentreret indsats, og så var det en god modreaktion på den kamp, vi spillede i fredags, siger Lars Krarup, der er træner for HF Mors.

I kampens indledende fase havde HF Mors dog lidt svært ved at finde målet, og der gik fire minutter, før de fik åbnet målkontoen. Til gengæld stod de godt i forsvaret, og i målet diskede målmand Jacob Tøfting op med flere gode redninger.

- Vi var en smule anspændte og låste i første halvleg, og det gjorde, at vi ikke kreerede nok i vores angrebsspil, siger Lars Krarup.

Op mod pausen slog HF Mors et lille hul og gik til pause foran med fire, 14-10.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle ramme hinanden bedre i angrebsspillet, og hvis vi fortsatte med at have tålmodighed i forsvaret, ville vi også få flere kontramål. Det må man sige, at drengene gjorde, og de spillede en fremragende anden halvleg både offensivt og defensivt, siger Lars Krarup.

I anden halvleg fik gæsterne ikke et ben til jorden, og HF Mors' føring blev større og større. Silkeborg-Voel KFUM havde meget svært ved at spille sig til chancer. Det betød, at HF Mors vandt anden halvleg 20-11.

- I den sidste fase fik vi også mulighed for at prøve nogle nye ting af, som vi måske kan bruge fremadrettet, siger Lars Krarup.

HF Mors vandt kampen 34-21 og ligger dermed stadig godt placeret i toppen af Drengeligaen med 24 point for 14 kampe.

Kampfakta:

Håndbold, U19 Drengeliga

HF Mors

Sikleborg-Voel KFUM

Resultat: 34-21

Pause: 14-10

Mål: Victor Norlyk 7, Magnus Norlyk 4, Malthe Bull 4, Rasmus Houmøller 4, Kristoffer Vestergaard 4, Mikkel Krogh 3, Niklas Kikkenborg Jensen 3, Victor Thomadsen 3, Anders Toft 1 og Morten Libak 1.