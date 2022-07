Stort træf i Nykøbing: Verdensstjerne underviser

NYKØBING:En slidt græsmark fyldt med telte i alle mulige størrelser og farver, hvor flere hundrede mennesker har det fedt.

Det kunne meget vel lyde som en musikfestival, men faktisk er det noget helt andet. Det er nemlig et stort havkajaktræf, der i år har lagt vejen forbi Nykøbing og Limfjorden.

- Vi har valgt at have træffet her i år, fordi den smukke Limfjord er her, men også fordi der er mange seværdigheder og gode udflugtsposter, siger Mark Lange, der er arrangør af træffet og med i foreningen Havkajakroerne.

Arrangør Mark Lange og formand for Havkajakroerne Anette Svendsen holder morgenmøde for de mange deltagere. Foreningen Havkajakroerne har 1650 medlemmer fordelt i hele Danmark. Foto: Bo Lehm

Det store træf byder på alt fra "kajak-nørderi" til stor fællesmiddag med mad over bål.

En verdensstjerne i kajakken

Til roernes store sommertræf har man inviteret en ganske særlig underviser. Nigel Foster fra England, der er lidt af en verdensstjerne i kajak-verdenen, er kommet til den store ø i Limfjorden.

Havkajak-verdensstjernen Nigel Foster (i den blå trøje, red.) lærte for mange år siden sig selv at ro i kajak, og siden da har han taget alverdens uddannelser indenfor rosporten. Nu er den 69-årige englænder i Nykøbing som en del af det store træf, hvor han underviser i sine særlige teknikker. Foto: Bo Lehm

- Det er et dejligt område at komme til. Jeg er vild med naturen heromkring, og så er det jo bare nogle meget søde mennesker, der er med til det her træf, siger englænderen, der har undervist i forskellige discipliner indenfor kajak i cirka 50 år og været med på træf i Danmark 5-6 gange, hvor han har fået mange gode venner.

Den store kajak-stjerne har mange bedrifter under redningsvesten, men af de særligt imponerende stikker en tur rundt om Island i kajak så afgjort ud.

Når man har roet sammen kender man hinanden

Med på et af de fire årlige kajaktræf som foreningen arrangerer er Henrik Stendorf, der både er instruktør og deltager. For ham er fællesskabet og mødet med nye mennesker det, der driver kajakken mod træffet.

- Man kommer til at møde en masse forskellige mennesker på tværs, og altså, når man roet sammen i én dag, så kender man hinanden, siger Henrik, der selv er lidt af en "kajak-nørd" og har otte forskellige kajakker.

Henrik Stendorf fra Grenaa sover oppe på sin trailer, når han er til kajaktræf. Foto: Bo Lehm

Når man snakker med både arrangør Mark Lange og de mange deltagere på træffet, så er det helt tydeligt, at det er de "dejlige kajakmennesker", der trækker.

- Det er helt klart hyggen og alle de dejlige "kajakmennesker", som gør træffet ekstra fedt, siger Heidi Nissen, som blandt andet er yogainstruktør på den faste morgen-yoga, der gør roerne klar til at smide kajakken i vandet om morgenen og ro.

Yogainstruktør, kajakinstruktør og deltager i træffet. Heidi Nissen har mange kasketter på til havkajaktræffet i Nykøbing, men de mange nye bekendtskaber er det hele værd. Foto: Mads Kappel Thøgersen

Hvis man spørger arrangør Mark Lange om, hvordan træffet har forløbet indtil videre, er der ingen tvivl.

- De mange deltagere er glade og giver meget positiv respons, så det er over al forventning, siger han.

Træffet løber fra 25.-31. juli og har små 300 deltagere.