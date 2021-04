Straffespark ændrede kampen: Sallingsund FC fik point mod MorsØ FC

GLYNGØRE:Det lignede længe, at det skulle blive en sejr til MorsØ FC, der torsdag aften på udebane mødte Sallingsund FC. Men hjemmeholdet kæmpede sig tilbage og sikrede en uafgjort på 2-2.

- Det er et dejligt point at få point på en svær aften, og det føles som en lille sejr, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen.

I første halvleg stod der MorsØ FC på det meste, og efter 14 minutter bragte Kristian Falk Pedersen gæsterne foran 1-0 på et langskud. Sallingsund FC havde svært ved at komme til chancer, og derfor gik til pause bagud 0-1.

To minutter inde i anden halvleg var det spillende træner fra MorsØ FC, Mickey Berg, som sparkede bolden fladt i mål til 2-0.

Men med 20 minutter blev det svært for gæsterne. Først fik Lukas Riis Jespersen et gult kort, og der blev dømt straffe til Sallingsund FC. Det spark reddede målmand, Michael Hansen, men dommeren dømte omspark og gult kort, fordi han vurderede, at Michael Hansen var gået for tidligt. Det omspark sparkede Mathias O. Jørgensen ind til 1-2.

- Det er frustrerende, fordi vi var så meget i kontrol. Jeg forstår ikke, at det skal give gult kort og en udvisning for at gå for tidligt, siger Mickey Berg og fortsætter:

- Vi var to mand i undertal, og derfor blev de sidste minutter noget febrilsk, hvor vi prøvede at stå imod.

Men med fem minutter igen landede et indlæg hos Sallingsund FC’s Frederik Hyllested, som udlignede til kampens resultat 2-2.

- Efter de første 60 minutter lignede vi mest nogen, som bare ville ind og i et varmt bad, men straffesparket gav os liv og tro på tingene, siger Jeppe Poulsen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Sallingsund FC

MorsØ FC

Resultat: 2-2

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Kristian Falk Pedersen (14), 0-2 Mickey Berg (47), 1-2 Mathias O. Jørgensen (78) og 2-2 Frederik Hyllested (85)