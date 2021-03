Straksdom for salg af narkotika

MORS:Ét år og tre måneders fængsel.

Det blev dommen for en 48-årig kvinde fra Mors, som onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holstebro, efter at hun var blevet anholdt for salg af narkotika.

Og retten valgte at idømme kvinden en såkaldt straksdom for at have solgt 350 gram amfetamin. Det oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.