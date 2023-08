Streetfood skal konkurrere med McDonald's

NYKØBING:Når eleverne torsdag møder ind på ungdomsuddannelserne på Limfjordsvej i Nykøbing til et nyt skoleår, er der mange nye ting at forholde sig til. En af dem er kantinen, hvor eleverne hver dag kan købe frokosten.

- Vi byder på streetfood, som EUC Nordvest stiller med og leverer fra deres afdeling i Thisted. Det skal nok blive en succes. Vores forpagter sagde op til sommerferien, og på et tidspunkt skal vi nok have en ny. Vi er ved at lave en rigtig god løsning, som jeg ikke kan fortælle om endnu, da den er under udarbejdelse, siger Ann Balleby, rektor på Morsø Gymnasium.

Streetfood er hurtigt serveret fingermad som den, burgerkæden McDonald's har på menuskærmene. Og det var netop en del af problemet for Tom Vagn Andersen, der opsagde sin mangeårige forpagtningsaftale på Kantinen ved Nordvestjysk Handels-Gymnasium og Morsø Gymnasium med virkning fra 25. juni. Et halvt år forinden havde McDonald's åbnet en afdeling på Vester Fald en god halv kilometer i luftlinje fra gymnasiebygningerne på Limfjordsvej.

- Jo, det betød da noget, da McDonald's åbnede, og der tilmed blev lavet en sti derover. Især i starten gjorde det indhug, men det fandt et leje efter nytår. Men McDonald's er ikke hovedårsagen til, at jeg valgte at stoppe. Faldende elevtal og små årgange havde over nogle år gjort indtjeningen mindre, og jeg skulle drive kantinen som enmandsvirksomhed uden tilskud og lave min egen løn. Hertil kom, at coronaen fik folk til at spare på blandt andet kantineudgifter. Til sidst var det ikke godt nok til at leve af, siger Tom Vagn Andersen.

Han tilføjer, at der ellers var gode muligheder for at vælge mellem sunde salater og mere fastfoodprægede ting i den kantine, han drev. Tom Vagn Andersen havde haft forpagtningen af kantinen i 17 år.

- Og jeg har været glad for det. Om et halvt år kan jeg gå på efterløn. Der er ikke noget dramatik i det, siger Tom Vagn Andersen.