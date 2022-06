Strøelsesfabrik brændte ned: Hele produktionen er væk

NYKØBING:Det var noget af et chok, der ventede direktør Lars Sørensen, Easy AgriCare, fredag morgen. Direktøren var på vej til et møde i Sønderjylland, da han fik at vide, at fabrikken, der producerer halmstrøelse og granulat til husdyrstalde på Østermøllevej ved Nykøbing Mors, stod i flammer.

Alarmen tikkede ind hos Nordjyllands Beredskab kl. 7.47 og ilden havde fået så godt fat, at brandfolkenes arbejde primært kom til at handle om at sikre, at branden ikke spredte sig til virksomhedens øvrige bygninger. Der var tilkaldt mandskab fra både Mors og Thisted, mens Beredskabsstyrelsen også assisterede for at få situationen under kontrol.

Men den 1500 kvadratmeter store produktionshal stod altså ikke til redde, og dermed står direktøren med et stort problem.

Indsatsen kom hurtigt til at dreje sig om, at redde de øvrige bygninger på matriklen, mens produktionshallen brændte ned. Foto: Bo Lehm

- Pakkeriet, lageret og råvarelageret blev reddet, og kontoret skete der heller ikke med, men hele produktionen er nedbrændt. Taget er faldet sammen og det ser ikke umiddelbart ud til, at vi kan komme til at bruge noget som helst af det igen, konstaterede Lars Sørensen fredag eftermiddag.

- Det er jo produktionshallen, der er forudsætningen for, at vi har et produkt at sælge, så det er en kæmpe udfordring, konstaterede han.

Det præcise brandårsag er i skrivende stund endnu ikke fastslået, men Lars Sørensen formoder, at det er sket i forbindelse med noget reparationsarbejde i smedeværkstedet.

20.000 tons om året

Easy AgriCare har også fabrikker i Løgumkloster, Skærbæk og Polen, men med sin produktion af 20.000 tons strøelse om året står fabrikken på Mors for cirka 40 procent af den samlede produktion.

Direktør Lars Sørensen, Easy AgriCare, skal bruge de kommende dage på at få overblikket over, hvordan man kommer videre efter den store brand, som har sat produktionen ud af spil. Arkivfoto: Bo Lehm

Easy AgriCare har tre fabrikker i Danmark og én i Polen. Fabrikken på Mors stod for 40 procent af den samlede produktion. Foto: Bo Lehm

Og selvom lageret blev reddet, giver det ikke meget ro.

- Vi er primært en ordreproducerende virksomhed, så det er begrænset, hvad vi har på lager. Det er i hvert fald ikke noget, der løser mange problemer, konstaterer direktøren.

- Lige nu har jeg ikke overblikket over, hvad der kommer til at ske, men vi skal have fundet ud af, hvad vi kan gøre - både for at hjælpe vores kunder i nærmeste fremtid og for at få produktionen på plads på længere sigt. Måske kan vi trække lidt på vores andre fabrikker, men som sagt var fabrikken på Mors den største, vi havde, siger han.

Chokerede

Mens de materielle skader er store og hele produktionen er sat ud af spillet, glæder Lars Sørensen sig over, at ingen kom til skade ved branden. En enkelt blev tjekket for røgforgiftning på stedet, men ingen blev kørt på sygehuset.

Nordjyllands Beredskab sendte folk fra stationerne på Mors og i Thisted for at få styr på flammerne. Foto: Bo Lehm

Brand hos Easy AgriCare

26



















































- Det vigtigste er, at alle slap uskadte fra det. Men folk er selvfølgelig chokerede, for det er bestemt ikke det, man forventer når man møder ind på arbejde, siger direktøren.

Han fortæller, at der var seks mand på arbejde i produktionen, da branden brød ud, mens flere fra kontoret også var begyndt at møde ind.