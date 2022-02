Drikkelag endte i knivstikkeri: 35-årig stukket tre gange i halsen

GLYNGØRE:Et drikkelag mellem tre mænd endte katastrofalt natten til onsdag, da en 35-årig mand blev stukket tre gange i halsen med en kniv.

Det fortæller Christian Toftemark Jørgensen, leder af lokalpolitiet i Viborg og Skive.

- Kl. 01.08 får vi en anmeldelse om et knivstikkeri, hvor tre mænd har været samlet og har indtaget alkohol. På et tidspunkt er to af dem kommet op at skændes, og den ene trækker en kniv og stikker den anden to-tre gange i halsen, fortæller Christian Toftemark Jørgensen.

Ofret er en 35-årig mand fra lokalområdet, mens den formodede gerningsmand er en 39-årig mand, ligeledes fra lokalområdet. Den tredje mand i forsamlingen var en 29-årig mand fra lokalområdet.

- Ofret er i livsfare, men stabil. De forventer, han overlever, men det er kritisk, siger Christian Toftemark Jørgensen og fortsætter:

- Den formodede gerningsmand er anholdt og er ved at blive undersøgt af en retsmediciner med henblik på sporsikring. Vi regner med, at han fremstilles i grundlovsforhør senere i dag.

Gerningsvåbenet, en kniv, er lokaliseret og sikret af politiet.