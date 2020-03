Styr på spildevand på landet

MORS:Morsø Kommunalbestyrelse vedtog i aftes den reviderede spildevandsplan, som kan have betydning for omkring 1800 landejendomme på Mors. Det betyder blandt andet, at landejendommene ikke mere skal være tilsluttet offentlig kloak mod, at man selv sørger for en tilkobling til septiktank, nedsivningsanlæg eller anden for rensning af eget spildevand.

Omlægning af vej i Mollerup

Et andet af aftenens punkter var omlægningen af vejen ved Mollerup Mølle - Østervang /Kjeldgårdsvej. Her gav kommunalbestyrelses grønt lys til at erhverve et areal til at omlægge vejen, så den fremover kommer til at gå bagom virksomheden Mollerup Mølle. Omlægningen er en del af lokalplanen for området, og der kan nu arbejdes videre på at købe jord op.

Seks millioner til veje

Politikerne skulle også fordele seks millioner kroner til offentlige veje fra Infrastrukturpulje

2020. Disse penge skal blandt andet gå til asfaltarbejde på øen og en del af puljen går også til omlægningen af vejen ved Mollerup Mølle. Renovering af Poulsen Dalsvej fra Præstbrovej til Galtrup Efterskole er ligeledes indarbejdet i dispositionsplanen.

Trafikvejene er prioriteret. Blandt andet renoveres Næssundvej på tre strækninger, i Nykøbing, fra Rute 26 til Lødderupvej og vest for Karby.

Langkæret opgraderes

Langkæret har været udlagt med knust asfalt i nogle år, hvilket har givet driftsafdelingen en løbende vedligeholdelsesopgave, idet vejen er en gennemgående vej, der udsættes for landbrugskørsel. Der vil nu blive udlagt en kombibelægning på vejen.

Øroddevej prioriteres, fordi tilstanden kræver det, men også i relation til de turister, der hvert år færdes i området omkring vandrehjemmet, campingpladsen og Østre Strand.

Endelig vil der blive udført sporopretning af veje i landzone, som senere skal afdækkes med enten et slidlag eller en kombibelægning. Indsatsen skønnes nødvendig, idet der i Morsø Kommune er en række veje, der enten er eller på vej til at blive ufarbare.