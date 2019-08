Succes på Mors: 30.000 gæster fandt vej til Kulturmødet

NYKØBING: Man skal kravle, før man kan gå. Og efterhånden ser det ud til, at Kulturmødet på Mors har begge ben på jorden og går en sikker fremtid i møde.

2019-udgaven af den fokuserede festival for dansk kulturliv - den syvende i rækken - lokkede med over 500 arrangementer på 48 timer flere end 30.000 gæster til Limfjordens Perle.

De kunne undervejs lade sig både begejstre, inspirere og forundre over både helt håndgribelig kunst og samtaler om samme emne.

Lørdag eftermiddag sluttede to døgns intens kulturmøde, og Kulturmødets direktør Trine Bang var lutter smil, da hun samlede op på endnu et års erfaring.

- Kulturmødet viser, at kunst og kultur er en hjørnesten i vores samfund. I år har flere end 30.000 kunst- og kulturdedikerede publikummer taget del i mere end 550 arrangementer. Det er her, vi tager pulsen på, hvad der er aktuelt og relevant at diskutere lige nu, siger hun i en pressemeddelelse.

Næste generation blev involveret

En af de ting, hun især glædes over, er, at det under overskriften ”Culture Matters” (kultur betyder noget, red.) lykkedes at involvere en masse unge mennesker og sætte næste generation øverst på dagsordenen.

- Mere end 200 unge har overnattet på Kulturfjorden. Et endnu større fokus på iværksættere og de kreative talenter står øverst på min blok de kommende år. Men Kulturmødet er også her, vi samler på tværs af generationer, og det er en kæmpe styrke. Vi har engagerede lokale kræfter, der er med hele vejen, nationalt står vi som en klar platform for kunst og kulturlivet samtidig med, at vi bringer internationale stemmer indenfor. De tre ben er væsentlige at fastholde i årene, der kommer. Jeg glæder mig, fastslår Trine Bang i pressemeddelelsen.

National begivenhed på Mors

Også borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø Kommune, som samtidig er formand for Kulturmødets bestyrelse, glæder sig over, at Kulturmødet på Mors har bidt sig fast:

- Kulturmødet er født som en national begivenhed - som vi er stolte af, foregår på Mors. Det betyder noget for os - og det betyder noget for Nordjylland. Vi snakker ikke længere om, om vi skal gøre det igen, men mere om, hvordan kan vi være endnu bedre værter til næste år. Vi har jo stadig lidt plads til flere, som vil nyde det gode liv på Mors året rundt, siger borgmesteren.

Blandt dem, der er med til at finansiere Kulturmødet, er Region Nordjylland. Regionsrådsformand Ulla Astman (S), er næstformand for Kulturmødets bestyrelse, og hun synes, investeringen bærer frugt.

- Her er noget for alle. Man kan både få smagsprøver på nye oplevelser og fordybe sig i de mange vigtige emner inden for kulturdebatten netop nu, hvor der især er fokus på fælles sager som sundhed, klima og at skabe en bæredygtig udvikling, siger hun i pressemeddelelsen.