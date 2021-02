Angreb på direktør: Sundbygruppe vil fastholde fortovet

SUNDBY MORS: - Hvis vi havde vidst dette, kunne vi godt have fundet anden anvendelse for de byfornyelsesmidler, vi reserverede til infrastruktur!

Så skarpt formulerer byrumsgruppen i Sundby sin kritik af Morsø Kommune i sagen om trafikforbedring af hovedgaden Sundbyvej. Onsdag aften holdt gruppens 12 medlemmer digitalt møde for at drøfte den ændrede indstilling til mødet i udvalg for teknik og miljø onsdag 24. februar.

Teknik og Miljø-forvaltningen har her som første prioritet anbefalet, at Sundbyvej over den to kilometer lange strækning gennem byen gøres til 2 minus 1 vej, hvor kørebane og gang-/cykelfelter i siderne kun er adskilt af stiplede linjer. Udvalget havde ellers i oktober 2020 truffet principbeslutning om at lægge fortov på vejens nordside, sådan som byrumsgruppen har ønsket.

Vi have penge ført tilbage

Og det ønske er usvækket efter gruppens møde onsdag, siger talsmand Erik Vejling:

Er et fortov mere sikkert for fodgængere og cyklister end kørefelter, der er markeret med stiplede linjer. Det er der ikke enighed om. Arkivfoto: Henrik Bo

- Alle var enige på vores visuelle møde. Vi har nu skrevet til kommunalbestyrelsen og forvaltningen, hvor vi anmoder om, at udvalget forkaster indstillingen fra direktøren for Teknik og Miljø om at erstatte scenarie 1 med scenarie 2 (henholdsvis fortov og striber, red.). Hvis indstillingen fastholdes, beder vi om, at de 700.000 kroner af områdefornyelsesmidlerne, vi i sin tid afsatte til infrastruktur bliver ført tilbage til gruppen, så vi kan bruge dem på andre formål til gavn for Sundby, siger Erik Vejling.

Cykelturisme eller byfornyelse

Gruppen har noteret sig, at den ændrede indstilling beror på en anbefaling fra politiet om at gøre Sundbyvej mere sikker for cyklister.

- Direktøren betoner desuden cykelrurismen og den nationale cykelrute gennem Sundby. Det er fine formål, men vi mener blot ikke, at et lokalt områdeprojekt skal finansiere cykelturisme. En 2 minus 1 vej er et helt nyt vejprojekt, som i givet fald bør finansieres af kommunens pulje til infrastruktur, siger Erik Vejling.

Gruppen henviser i sit brev desuden til, at en fortovsløsning for Sundbyvej var skitseret og beskrevet i planen for områdefornyelsen, kaldet ”Perler på en snor” fra 2017. Hertil siger Bo Fink, der også er medlem af byrumsgruppen:

- Planen beskriver et fortov i nord på hele strækningen, suppleret med 2 minus 1-vej på enkelte strækninger, som føles særligt risikable for cyklisterne. I planen kan man læse, at kommunen anser projektet som et forpligtende samarbejde med byrumsgruppen. Det er disse forudsætninger for vores medvirken, som direktøren først prøvede at løbe fra i efteråret, og som han igen prøver at løbe fra, siger Bo Fink.

Sundbyvej er stærkt kuperet og har stejle rabatter, så der er ikke plads til både fortov og cykelsti. Arkivfoto: Henrik Bo

Erik Vejling peger desuden på, at behovet for at sikre fodgængere er betydeligt større.

Kun to børn cykler

- Mange går på Sundbyvej, for eksempel forældre med barnevogne på vej til og fra børnehuset. Derimod er der kun to børn, der i øjeblikket cykler i skole til friskolen. Om sommeren er der selvfølgelig mere cykeltrafik på vejen, men vi tror ikke, den bliver mere sikker af en 2 minus 1-løsning. Lad os få det fortov, og det vil være i orden, hvis det kun bliver nede fra havnen og op til Over Bakken, som er den strækning, pengene rækker til. Det er også det klart farligste stykke for de gående, siger Erik Vejling.

NORDJYSKE har forsøgt at få en kommentar fra direktøren for Teknik og MIljø i Morsø Kommune, Arne Kirk, men han har ikke været at træffe.