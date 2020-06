Sunken kutter er hejst på land: Den kommer aldrig ud at sejle igen

Efter cirka fire måneder på bunden af Sundby Mors Havn var den gamle kutter i en ringe forfatning, da den tirsdag formiddag blev hejst op på land. Kutteren skulle egentlig have været sat i stand som en del af et projekt for unge mennesker, men pengene manglede. Ejerne har tilsyneladende heller ikke fundet penge til at få den hejst op, så derfor betragtes skibet nu som affald, der skal fjernes. Foto: Bo Lehm