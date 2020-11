Supermarkedspersonale jagtede juledekorationstyv

NYKØBING:Personale fra Løvbjerg i Nykøbing sørgede tirsdag for, at en butikstyv mislykkedes med at komme hjem med tyvekoster.

Ifølge lokalpolitiet i Thisted løb butikspersonale fra Løvbjerg tirsdag aften efter butikstyv, som de fik tilbageholdt lidt længere væk ved Lidl.

Her fik politiet fat i den 29-årige butikstyv fra Nykøbing.

Politiet fortæller, at butikstyven stjal en juledekoration til 260 kr.

- Det var grundet pengenød, lyder det fra lokalpoltiet i Thisted.

Politiet oplyser, at butiktyven er blevet sigtet for tyveriet af juledekorationen.